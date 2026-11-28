Análisis de la estrategia de neumáticos en Qatar. Pirelli detecta desgaste en la delantera izquierda. Verstappen, Antonelli y Russell lideran FP2 en Lusail.

El fin de semana de carreras en el Circuito Lusail de Qatar exige una gestión meticulosa de los neumáticos debido a las condiciones específicas de la pista y las recomendaciones técnicas de Pirelli. Los equipos comparten dos estrategias fundamentales: realizar salidas tempranas para completar vueltas sin tráfico o esperar a las fases finales para aprovechar un asfalto con mayor depósito de goma.

Desgaste en neumáticos delanteros

El proveedor monopólico de ruedas ha identificado un desgaste superficial particular que forma pequeños grumos de goma y reduce el agarre, afectando especialmente a la rueda delantera izquierda. El trazado de Lusail cuenta con 16 curvas y varias de alta velocidad encadenadas que mantienen las gomas bajo alta carga durante gran parte del giro.

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Rendimiento de compuestos blandos

El compuesto blando C3, identificado por su color rojo, mantiene un rendimiento competitivo por vuelta, aunque algunos equipos han reportado dificultades para extraer el rendimiento máximo. Kimi Antonelli y George Russell lideraron la segunda sesión de prácticas con el compuesto medio C2, mientras que Max Verstappen finalizó tercero utilizando el blando.

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Estrategia de neumáticos

La asignación de juegos sigue el patrón habitual para un fin de semana sin Sprint: dos duros C1, tres medios C2 y ocho blandos C3 por piloto, con uno reservado para la Q3. Las presiones y el límite anunciado se mantienen sin cambios respecto al año pasado, cuando el campeonato contaba con dos puntos más.

Impacto en carrera

El kilometraje se acumula durante todo el fin de semana, por lo que las vueltas en las prácticas cuentan si el juego se reutiliza en la carrera. Dado que el Gran Premio de Qatar tiene 57 vueltas, dos juegos duros permiten cubrir un máximo de 54 vueltas en condiciones secas.