Pirelli detiene producción y reduce turnos en Argentina por caída de ventas

La multinacional italiana Pirelli detiene su producción y recorta turnos desde julio en su planta de Merlo debido a la caída de ventas, generando protestas del sindicato SUTNA.

La multinacional italiana Pirelli ha anunciado la detención de su producción en la fábrica de Merlo, provincia de Buenos Aires, y la reducción de turnos a partir de julio, debido a una significativa caída en las ventas de neumáticos tanto para el mercado de reposición como para las terminales automotrices.

La medida, que afecta a cientos de operarios que solían trabajar los fines de semana, fue comunicada a los trabajadores y al sindicato Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) en medio de un contexto económico adverso marcado por la recesión y la apertura de importaciones dispuesta por el gobierno de Javier Milei. La planta de Merlo, una de las dos fábricas que Pirelli opera en el país, es clave para la producción de neumáticos de alta tecnología y exportación a la región.

La empresa argumenta que la decisión responde a la necesidad de ajustar la oferta a la demanda actual, que se ha desplomado en los últimos meses debido a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la competencia de productos importados, especialmente de China. El sindicato, por su parte, calificó la medida como ilegal y presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo, exigiendo la reincorporación de los trabajadores afectados y el mantenimiento de los turnos habituales.

Esta no es la primera vez que Pirelli recurre a una paralización temporal: ya había detenido la producción durante el fin de semana largo del 25 de mayo, por las mismas razones de falta de ventas. En aquella ocasión, la empresa suspendió las actividades en su planta de San Fernando, afectando a 920 operarios y desatando protestas del gremio que aún continúan.

La situación refleja la profunda crisis que atraviesa la industria automotriz y de autopartes en Argentina, agravada por las políticas económicas del nuevo gobierno, que incluyen una fuerte devaluación del peso y la eliminación de restricciones a las importaciones. Los trabajadores del sector temen que la medida sea el preludio de despidos masivos o un cierre definitivo de la planta, mientras la empresa asegura que se trata de una adecuación temporal.

Pirelli invirtió en los últimos años en su planta de Merlo para aumentar la capacidad productiva y fabricar neumáticos de mayor valor agregado, especialmente para pickups y SUV, con miras a abastecer tanto el mercado interno como la exportación. Incluso en 2025, la compañía había anunciado nuevas líneas de producción para estos segmentos.

Sin embargo, la caída de las ventas y la incertidumbre económica han truncado esos planes, generando un clima de tensión entre los 4000 trabajadores del sector neumático en todo el país. La fábrica de Merlo emplea a unos 1500 operarios, de los cuales una parte significativa se verá afectada por la reducción de turnos. El sindicato Sutna ha convocado a asambleas y movilizaciones en reclamo de la continuidad laboral y en defensa de la industria nacional.

La secretaría de Trabajo deberá resolver la denuncia presentada, mientras la empresa y el gremio negocian posibles alternativas. Mientras tanto, la producción de neumáticos en Argentina se reduce a dos fabricantes: Pirelli y Bridgestone, tras el cierre de Fate en 2023. La crisis del sector es un reflejo de la situación económica general, con una inflación anual que supera el 200% y una recesión que golpea a todos los rubros.

La decisión de Pirelli de frenar la producción es una señal más de que el camino de la recuperación será largo y complejo, y que los trabajadores serán los más afectados





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