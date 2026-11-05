Pintores en Caballito condenados por robo y el dueño debe pagar

Tribunal ordena a dos pintores y al propietario de la casa en Caballito indemnizar con 10 millones de pesos a una pareja víctima de robo agravado durante trabajos de reforma.

Una pareja residente en el barrio porteño de Caballito fue víctima de un robo agravado dentro de su propia vivienda, un hecho que tuvo lugar el 22 de octubre de 2021. Los responsables del delito fueron dos pintores que, aprovechando la confianza y el acceso a la propiedad contigua, escalaron un muro para ingresar a la casa de sus clientes. La resolución judicial final obliga a los trabajadores y al propietario de la vivienda a responder solidariamente por la pérdida de bienes y los daños causados.

Detalle del Robo y Escalamiento

La secuencia delictiva comenzó cuando los pintores, contratados para realizar refacciones en la casa de al lado, abandonaron sus tareas para dirigirse a la propiedad de la pareja. Las cámaras de seguridad de un edificio cercano registraron el momento en que los sujetos retiraron parte del techo vidriado de la cocina para facilitar su ingreso. Una vez dentro, revisaron los distintos ambientes del hogar y sustrajeron varios elementos de valor.

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Los ladrones se llevaron una notebook, una aspiradora, anteojos, zapatillas, un filtro de agua, un taladro, una cafetera, una valija, un parlante, ropa y dinero en efectivo. Tras concretar la sustracción, escaparon por el mismo lugar por donde habían entrado, utilizando un taxi para trasladar las pertenencias robadas lejos de la escena del crimen. La pareja tuvo que afrontar, además de la pérdida de sus bienes, los costos por los daños provocados en la estructura de la vivienda, especialmente en el techo de vidrio que fue manipulado durante la entrada forzada.

Responsabilidad Civil del Propietario

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal condenó a los dos pintores por robo agravado por escalamiento. Sin embargo, el aspecto más innovativo de la causa radica en la responsabilidad civil del dueño de la vivienda donde laboraban los artistas. El propietario argumentó que no debía responder por el delito, ya que este había sido cometido por sus empleados fuera del marco de las tareas para las que fueron contratados.

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La jueza del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 70 rechazó este argumento de forma contundente. Su decisión se fundamentó en el artículo 1753 del Código Civil y Comercial, el cual establece la responsabilidad del principal por los daños que causan las personas de las que se sirve para cumplir sus obligaciones. El tribunal determinó que la presencia de los trabajadores en la vivienda lindera y el acceso que tenían por su trabajo fueron factores determinantes que hicieron posible el robo, aunque el dueño no haya participado directamente en el acto criminal.

Calculo de la Indemnización de 10 Millones

La sentencia estableció un monto total de indemnización de 10 millones de pesos, que deberán pagar de manera concurrente los dos autores del robo y el propietario de la vivienda. De este monto total, 6 millones corresponden al daño patrimonial, calculado en concepto de los objetos robados y los daños materiales sufridos en la casa. Esta cifra busca restituir el valor económico de los bienes sustraídos y reparar las alteraciones estructurales en la propiedad.

Los restantes 4 millones de pesos se destinaron al daño moral, con una reparación específica de 2 millones para cada integrante de la pareja afectada. El fallo también dispuso que los condenados deberán afrontar las costas del proceso y los intereses correspondientes. La resolución estableció un plazo estricto de diez días para cumplir con el pago, bajo apercibimiento de ejecución inmediata en caso de incumplimiento.