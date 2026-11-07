Piloto argentino cierra 14° en la última práctica libre de Interlagos

El piloto argentino terminó 14° en la tercera práctica libre en Interlagos, a más de 1 segundo de Max Verstappen, antes de la clasificación de este sábado.

El piloto argentino completó la tercera y última tanda de entrenamientos libres en el circuito de Interlagos con un tiempo de 1:12.925, lo que lo ubicó en el puesto 14°. La práctica dejó a la clasificación con más incógnitas de cara a la grilla de salida del domingo, según detalla la información disponible sobre la jornada.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, terminó primero la sesión con un tiempo de 1:11.622. El argentino quedó a más de 1 segundo de esa referencia, una diferencia que deja su posición en la parte media de la tabla de tiempos antes de la clasificación.

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Tiempos de la última práctica en Interlagos

Max Verstappen fue el más rápido de la última tanda de entrenamientos libres en Interlagos, con un registro de 1:11.622 que marcó la referencia de la jornada. Su compañero de escudería no aparece en esta síntesis, por lo que el análisis se concentra en el liderato de Red Bull.

Kimi Antonelli fue el segundo piloto más rápido, mientras que Lando Norris, de McLaren, completó el podio de la sesión en el tercer lugar. La fuente describe a Antonelli como campeón entrante y a Norris como campeón saliente, datos que se mantienen tal como fueron informados.

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El argentino finalizó 14°, por detrás de los pilotos que lideraron los tiempos de referencia. Su ubicación refleja el desafío de un trazado corto, técnico y de fuerte desgaste, donde el equilibrio entre los sectores lentos y la velocidad final resulta determinante.

Desafíos técnicos del trazado de Interlagos

El circuito de Interlagos exigió al máximo a las escuderías en la previa de la clasificación. Según la información disponible, el trazado es corto pero técnico y provoca un fuerte desgaste de los equipos durante las sesiones de entrenamiento.

El trabajo del equipo francés se concentró en encontrar el equilibrio aerodinámico entre los sectores trabados y la velocidad en las rectas. Ese compromiso es clave en Interlagos, porque cualquier ajuste que mejore una parte del circuito puede afectar el rendimiento en otra.

Penalizaciones y próximos pasos para el domingo

Algunos pilotos recibirán penalizaciones en la grilla de largada para el domingo por cambios en diversos componentes del motor. La fuente no identifica a todos los pilotos afectados, por lo que no es posible confirmar sus nombres en este momento.

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Estas sanciones generan mayor incertidumbre sobre el orden final de la parrilla, porque los pilotos penalizados podrían largar desde posiciones distintas a las que logren en la clasificación. Esto significa que el resultado del sábado podría no reflejar la posición real con la que comenzarán la carrera.

Con las prácticas ya finalizadas, la atención se centra ahora en la clasificación, prevista para este sábado desde las 15.00, hora de Argentina. Esa sesión definirá los puestos de partida y permitirá conocer el impacto real de las penalizaciones sobre la grilla del domingo.