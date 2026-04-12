Pilis, Hungría: Un pueblo que filtra a sus habitantes y genera controversia

La localidad húngara de Pilis impone severas restricciones a quienes desean establecerse allí, incluyendo hablar húngaro, tener historial limpio y empleo estable. Esta política, amparada en una ley nacional que permite a los municipios 'filtrar' a los nuevos residentes, ha generado polémica por su posible carácter discriminatorio y violación de derechos fundamentales.

Pilis , Hungría . Pilis es tan selectiva, que terminó siendo célebre. A partir del 1° de septiembre de 2025, esta localidad de 12.000 habitantes, situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Budapest, impone condiciones drásticas a quien pretenda instalarse allí.

Para comprar una casa y convertirse en “pilisiense”, se necesita un historial judicial limpio, estar afiliado a la Seguridad Social desde hace más de un año y tener un empleo con al menos el salario mínimo, no tener deudas —en el caso de los empresarios—, y hablar húngaro. Cumplidas esas condiciones, el candidato debe pasar una entrevista individual ante el consejo municipal, que se reserva el derecho discrecional de aceptarlo o no. Y Pilis puede aplicar esos estrictos criterios de selección porque, desde el 1° de julio del año pasado, en virtud de una ley nacional sobre “la protección de la identidad local”, los municipios tienen derecho a filtrar a los recién llegados casi a su antojo. Oficialmente, se trata de limitar el crecimiento de las ciudades muy atractivas de la gran periferia de Budapest y de los alrededores del lago Balaton. Para ello, se les proporcionan “herramientas conformes al Estado de derecho” para “filtrar a los recién llegados”, como expuso el ministro de Administración Pública y Desarrollo Regional, Tibor Navracsics, en su momento. Viktor Orban había anunciado la medida en febrero, en su discurso sobre el estado de la nación: “Presiento un vivo debate sobre el derecho de los pequeños municipios a defenderse. ¿Tienen derecho a preservar su tamaño y su identidad rural? Si es así, entonces démosles los medios para ejercer ese derecho y regular la instalación de nuevos habitantes. El campo, el pueblo, la pequeña ciudad no son terrenos de experimentación, sino un legado. ¡Concedámosles el derecho a defenderse!”, declaró. Esta medida es la aplicación a nivel local del mantra de Viktor Orban desde la crisis migratoria de 2015, oponerse a las cuotas de solicitantes de asilo impuestas por la Comisión Europea: “Tenemos derecho a elegir con quién queremos vivir”. El alcalde de Pilis, Attila Laszlo, un hombre de unos 50 años y complexión robusta, no rehúye recibir a la prensa y acepta con beneplácito la visita de periodistas extranjeros. Está convencido de estar en su derecho para luchar contra el crimen y la corrupción que, según él, amenazan su municipio. No importa la evidente violación de la libertad de movimiento e instalación y su carácter arbitrario, que probablemente no resistiría ante el Tribunal Constitucional ni ante el Tribunal de Justicia Europeo. Ni siquiera se habla de la violación al libre mercado, ya que los propietarios no podrán vender sus bienes a quien deseen. Desde que se presentó la ley, asociaciones de la sociedad civil han señalado el riesgo de que sirva principalmente para discriminar a los ciudadanos gitanos. “No es contra los gitanos. No somos racistas”, asegura el adjunto del alcalde, buscando la aprobación de su superior. Hay que creerles, porque el texto de la ley, intencionadamente ambiguo, otorga plena libertad a las autoridades locales y no permite prevenir abusos. “Llevo 20 años desempeñando un papel en la vida pública y he sido llevado a juicio en numerosas ocasiones, pero siempre he sido absuelto, generalmente por acusaciones de este tipo”, dice Laszlo. Es notorio que Attila Laszlo fue jefe del Movimiento de Autodefensa Húngaro, una pequeña milicia que se dio como misión “defender los valores nacionales y el espacio vital húngaro”, vinculado al partido de extrema derecha Mi Hazank (Nuestra patria). Imponer el húngaro a los recién llegados, reconoce el alcalde, es algo delicado. “Por supuesto, si... digamos, jubilados alemanes quisieran instalarse aquí, no habría problema”, tranquiliza. Para él, se trata de distinguir bien entre lo que llama “los europeos normales” y los demás. “Incluso usted podría ser aceptada, aunque no hable el húngaro”, ironiza antes de agregar: “Pero usted que vive en Francia, dígame, allí también tienen algunos problemas, ¿no?”. “¡Y no pocos!”, añade su adjunto. Pero el argumento oficial no convence a Carol Hilochot, que soñaba con instalarse allí. El otoño pasado, con su esposa, compraron a buen precio una pequeña casa para restaurar en medio de un gran terreno. Pero hoy, solo puede mirarla de lejos. Porque, pocas semanas después, tuvieron una disputa con una vecina y el alcalde les ordenó que abandonaran el lugar. “Llegó y nos dijo que teníamos dos semanas para irnos. No le importaba qué sería de nosotros o a dónde iríamos. Teníamos dos semanas, si no, nos expulsaría por la fuerza”, lamenta. El dinero pagado por su casa les fue reembolsado por la alcaldía, ahora propietaria, que la volvió a poner en venta. Pero para Carol Hilochot, que forma parte de la minoría gitana en Hungría, la situación es difícil de aceptar. “Es racismo. Este alcalde, no sé de qué partido es, es racista. Ataca a los gitanos”, añade la noticia





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