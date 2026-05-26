Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei, impulsa proyecto de ley 'hojarasca' porteña y agenda desreguladora en la ciudad

Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei, busca llevar la agenda desreguladora de Sturzenegger a la ciudad y se ha puesto al frente de la agenda desreguladora en la ciudad. Trabajan en proyectos de recorte y desregulación como el paso previo a lanzarse como candidata a jefa de gobierno el año que viene. Además, impulsan iniciativas replican las medidas de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, a nivel nacional. Trabajan en proyectos que derogan normas 'obsoletas' y eliminan regulaciones y normas 'obsoletas' en el distrito que conduce Pro. Otro de los temas pendientes es la discusión de la ley Bases porteña, una iniciativa que ya habían presentado en 2024 para profundizar recortes y una reducción del estado en el histórico bastón de Pro.

Pilar Ramírez , alfil de Karina Milei , levanta el perfil en el bastón de Pro y empuja un proyecto de ley 'hojarasca' porteña. La titular del bloque libertario en la Legislatura busca llevar la agenda desreguladora de Sturzenegger a la ciudad; tras los cortocircuitos con Bullrich por Adorni, no descarta una candidatura y se pone al frente de la agenda desreguladora en la ciudad.

Se trata de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, quien insiste con proyectos de desburocratización e impulsa una iniciativa con el mismo espíritu -y nombre- para derogar normas 'obsoletas' en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada, el gobierno de Javier Milei se anotó un triunfo parlamentario luego de que la Cámara de Diputados diera para derogar normas 'obsoletas'.

Apenas un día más tarde, ingresaba a la Legislatura porteña una iniciativa con el mismo espíritu -y nombre- para, dirigente de confianza de Karina Milei, fue la encargada de anunciar la iniciativa en redes sociales. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, le decimos, porque acabamos de presentar desde el bloque de La Libertad Avanza una ley de hojarasca, igual a la que se acaba de aprobar en el Congreso y que impulsa a nivel nacional el ministro Sturzenegger.

Entre otros nombres, habían señalado el de Sturzenegger. La réplica de sus iniciativas nacionales en la ciudad podría ser un guiño en esa dirección. En paralelo, el equipo de Bullrich trabaja para mantener a la senadora en el centro de la discusión porteña con una agenda de anuncios y actividades quincenal. Entre sus colaboradores reconocen que, pese a que la exministra aún no se lanzó formalmente como candidata, en las últimas semanas puso el foco en el transporte público.

Para eliminar regulaciones y normas 'obsoletas' en el distrito que conduce Pro. Según el texto remitido a la Legislatura, el partido de Milei buscay procedimientos que perdieron sentido terminan dificultando la vida cotidiana de quienes trabajan, emprenden, comercian o desarrollan actividades económicas en la Ciudad.

El objetivo de la iniciativa es dejar sin efecto 'registros y disposiciones regulatorias vinculadas a actividades comerciales turísticas y operativas que actualmente de guías de turismo, de instalador o matriculado publicitario y de formación de guardavidas. Además, prevé derogar la prohibición a promocionar ciertos videojuegos de carácter 'violento' y restricciones al uso de determinadas plazas para fines turísticos de carácter privado o comerciales.

Otro de los temas pendientes es la discusión de la ley Bases porteña, una iniciativa que ya habían presentado en 2024 para profundizar recortes y una reducción del estado en el histórico bastón de Pro. La batalla por la imagen: ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo





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