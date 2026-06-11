Piers Morgan desata polémica al cuestionar el legado de Messi frente a Maradona y Cristiano Ronaldo

El periodista británico afirma que Diego Maradona es mejor que Lionel Messi y que ambos son superados por Cristiano Ronaldo, generando un intenso debate con John Terry.

El eterno debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos ha vuelto a cobrar fuerza en el panorama deportivo internacional, impulsado esta vez por las provocadoras declaraciones del periodista británico Piers Morgan .

En una reciente y acalorada conversación con el exdefensor de la selección inglesa y el Chelsea, John Terry, Morgan no dudó en lanzar una crítica contundente hacia Lionel Messi, asegurando que, a pesar de su innegable talento y sus logros, el astro rosarino ni siquiera ostenta el título del mejor jugador en la historia de Argentina. Para Morgan, ese honor pertenece indiscutiblemente a Diego Armando Maradona, cuya huella en el deporte y en la cultura popular argentina es considerada insuperable.

Esta opinión llega en un momento donde la tensión y la expectativa por el próximo Mundial 2026 comienzan a sentirse, reabriendo heridas y discusiones que muchos creían cerradas tras la gloriosa consagración de Argentina en Qatar 2022. Durante el diálogo, Piers Morgan profundizó en los argumentos que sustentan su preferencia por el Pibe de Oro, destacando principalmente la capacidad física y la resiliencia de Maradona en una época donde el fútbol era mucho más rudo y los defensores tenían una libertad casi total para agredir a los creativos.

El periodista subrayó que Diego fue absolutamente sensacional, mencionando sus éxitos en la Serie A italiana, donde logró ganar dos ligas en un periodo de cuatro años, transformando a un equipo modesto en un campeón. Además, resaltó que la gesta de ganar la Copa del Mundo de 1986 fue un acto de liderazgo y genialidad individual que coloca a Maradona en un pedestal distinto al de cualquier otro jugador argentino.

Según Morgan, la potencia física y la personalidad arrolladora de Maradona lo hacían un jugador más completo en términos de impacto directo sobre el juego y el adversario, contrastando esto con el estilo más cerebral y menos físico de Messi. Sin embargo, la controversia no se detuvo en la comparación entre los dos genios argentinos. Morgan, quien mantiene una relación estrecha y de admiración mutua con Cristiano Ronaldo, afirmó que el portugués es superior tanto a Messi como a Maradona.

Esta postura pone de relieve la clásica división entre los aficionados al fútbol: aquellos que veneran el talento natural, casi divino, representado por Messi y Maradona, y quienes prefieren la ética de trabajo incansable, la disciplina militar y la potencia atlética personificada en Cristiano Ronaldo. Para Morgan, la capacidad de CR7 para dominar en diferentes ligas y su mentalidad ganadora lo sitúan en la cima de la pirámide futbolística global, sugiriendo que su consistencia a lo largo de los años es un factor determinante que supera la magia esporádica o el talento puro.

Por su parte, John Terry no se quedó callado ante las afirmaciones del periodista. El mítico defensor inglés, que vivió de primera mano la intensidad de los campos de juego y se enfrentó a diversas estrellas, decidió plantarse y defender la figura de Lionel Messi.

Terry intentó moderar la vehemencia de Morgan, sugiriendo que la comparación es compleja y que el impacto de Messi en el fútbol moderno, su capacidad de organizar el juego y su éxito sostenido en el tiempo no pueden ser minimizados. Aunque Morgan insistía en la superioridad física de Maradona, Terry recordó que la calidad técnica de Messi es algo que rara vez se ha visto en la historia del deporte, bajándole la espuma a la narrativa del periodista británico y recordando que cada era tiene sus propios héroes y sus propias métricas de éxito.

Este enfrentamiento verbal refleja cómo el fútbol sigue siendo un terreno fértil para la pasión y la subjetividad. Mientras que para una parte del mundo el título obtenido en Qatar 2022 fue la sentencia final que coronó a Messi como el rey absoluto, para críticos como Piers Morgan existen matices históricos y físicos que impiden cerrar el libro.

La discusión entre el talento nato, la fuerza bruta y la disciplina profesional continúa dividiendo a la opinión pública, asegurando que, independientemente de los trofeos en la vitrina, la mística de Maradona y la ambición de Ronaldo seguirán siendo argumentos válidos para quienes se niegan a aceptar la hegemonía total del astro argentino





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