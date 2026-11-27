Pierre Gasly salió de pista en el Gran Premio de Qatar, dejando su Alpine atascado en la grava. La sesión terminó con bandera roja, afectando a Franco Colapinto.

Pierre Gasly perdió el control de su monoplaza Alpine durante la segunda práctica libre ( FP2) del Gran Premio de Fórmula 1 en Lusail. El piloto francés se salió de la pista y quedó atrapado en la cama de grava, lo que obligó a detener la sesión con bandera roja.

Detalles del incidente técnico

El despiste ocurrió durante el primer intento de Gasly con neumáticos blandos, mientras realizaba una simulación de clasificación. El conductor excedió los límites de la pista y pisó la leca, pero no pudo recuperar el control del vehículo. En su trayectoria, el monoplaza golpeó un cartel de telgopor y raspó el piso en varias oportunidades.

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Pierre Gasly se comunicó por radio con su equipo inmediatamente después del incidente. Los representantes de Alpine confirmaron la gravedad de la situación al instante. "Bandera roja. Esta es culpa nuestra. Pierre tiene un momento y, desafortunadamente, encalló su auto en la grava", afirmaron en un comunicado oficial.

Reacción de Flavio Briatore

Flavio Briatore, jefe de Alpine, mostró una reacción contundente al observar el accidente de Pierre Gasly en los boxes. Tras ver lo sucedido, el dirigente se levantó de su asiento, dejó los auriculares sobre una pantalla y se marchó de la zona técnica. Su gesto reflejó la frustración por el error que perjudicó la sesión de entrenamiento.

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La intervención de Flavio Briatore evidenció la presión sobre el equipo francés en medio de las pruebas técnicas. El incidente de Gasly tuvo consecuencias directas para el rendimiento general de la escudería en este fin de semana.

Impacto en Franco Colapinto

El accidente de Pierre Gasly también impidió que Franco Colapinto completara su intento con neumáticos blandos. La bandera roja interrumpe la actividad y no permite continuar con las vueltas registradas. Franco Colapinto quedó segundo en la clasificación provisional de esta sesión técnica.

Antes del incidente, Franco Colapinto había logrado su mejor parcial personal en los dos primeros sectores. El argentino quedó décimo quinto con un tiempo de 1:25.733. En la primera práctica, el piloto argentino había sido séptimo con un registro de 1:25.409.

Tiempos y clasificación final

Pierre Gasly terminó décimo segundo en la FP2 con un tiempo de 1:24.764. El francés había mejorado su registro previamente con neumáticos medios. Antes de salir de pista, Gasly marcó sus mejores parciales personales en los dos primeros sectores.

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La diferencia entre ambos pilotos fue de 0.535 segundos al inicio de la sesión. Pierre Gasly fue décimo en la primera práctica y Franco Colapinto séptimo. El equipo Alpine espera evaluar el daño del monoplaza para las próximas sesiones.