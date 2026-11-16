Philippe Diallo, candidato oficial de la UEFA contra Infantino en la FIFA 2027

La UEFA ha designado a Philippe Diallo como su candidato oficial para las elecciones de la FIFA en 2027, marcando un enfrentamiento directo con el presidente reelegido Gianni Infantino.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ( UEFA) ha confirmado oficialmente que Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), será el candidato representativo de su confederación en los comicios electorales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado ( FIFA). Esta decisión formaliza un escenario de confrontación directa en las elecciones presidenciales programadas para el 18 de marzo de 2027 en la ciudad de Rabat, donde el actual mandatario, Gianni Infantino, buscará su reelección.

Diallo se perfila desde este momento como la principal figura opositora a la candidatura de Infantino, quien ha dirigido la entidad rectora del fútbol mundial durante una década. La UEFA, a través de su Comité Ejecutivo y en una reunión presidida por su presidente Aleksander Ceferin, invitó unánimemente a Diallo a asumir la candidatura, argumentando la necesidad de garantizar una transición que renueve la confianza en la gobernanza global del deporte.

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La experiencia de Diallo y el respaldo europeo

El dirigente francés acepta la invitación tras ser reconocido por su trayectoria en múltiples niveles del fútbol profesional. Su perfil incluye haber dirigido la organización que representa a los clubes profesionales franceses, formar parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y trabajar en las estructuras de resolución de disputas de la FIFA antes de llegar a la presidencia de la FFF en 2023 y al Comité Ejecutivo de la UEFA.

La UEFA explicó en un comunicado que las asociaciones nacionales presentes en su Consejo de la FIFA consideran que Diallo cuenta con la autoridad necesaria para restaurar la unidad dentro de la comunidad futbolística. Las entidades europeas destacaron la preocupación existente sobre el rumbo actual de la FIFA y la urgencia de establecer altos estándares de gobernanza que prioricen el desarrollo en todas las regiones.

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La dinámica electoral y otros contendientes

El proceso electoral no se limita al duelo entre Diallo e Infantino. El exjugador suizo Ramón Vega y Kozo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa, han anunciado igualmente su intención de presentar sus candidaturas, lo que introduce una variable de competencia adicional en el escenario global. El plazo oficial para la presentación de candidaturas, que requieren el aval de cinco de las 211 federaciones miembros de la FIFA, finalizará el próximo miércoles 18 a las 24:00 horas CET.

Una vez cerrado este plazo, la Comisión Electoral de la FIFA examinará cada registro para determinar su validez formal. Este procedimiento burocrático es crucial para asegurar que todos los aspirantes cumplan con los requisitos estatutarios antes de que los votos de las federaciones nacionales determinen el resultado en Rabat, donde la competencia política internacional alcanza su máximo esplendor.

Apoyos políticos de Infantino y la postura de las confederaciones

Gianni Infantino mantiene una base de apoyo sólida que abarca a las confederaciones de Sudamérica, África y Asia. Este respaldo consolidado surgió después de un giro político reciente, dado que Asia reprochó inicialmente ciertas iniciativas del presidente saliente. La estructura de votos de Infantino contrasta con la postura de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), que se opuso a su continuidad al frente de la FIFA.

Ante la oposición de la CONCACAF, el presidente de esta confederación, el canadiense Victor Montagliani, apareció en un primer momento como un posible candidato alternativo que la UEFA podría intentar consensuar. Sin embargo, Montagliani ha indicado que optará nuevamente a la reelección en su propia confederación, lo que simplifica el panorama para Diallo como el único contendiente estructurado con el respaldo de la UEFA y sus fuertes socios europeos.

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El legado de Infantino y los desafíos de la transición

La campaña de Infantino ha estado marcada por intentos de modernización financiera que generaron controversia. El proyecto de vender parte de la propiedad del Mundial a inversores externos, conocido como el programa FIFA Forward Enterprise (FFE), fue una iniciativa clave del presidente saliente que buscaba diversificar los ingresos de la entidad. Este plan enfrentó una fuerte resistencia por parte de las bases del fútbol y otras confederaciones.

Debido al rechazo generalizado, Infantino decidió retirar el programa FFE, una decisión que evidenció la dificultad de implementar cambios estructurales sin un consenso amplio. Para Diallo, el éxito de su campaña dependerá de presentar una visión que capture la frustración generada por estos proyectos y que ofrezca una alternativa clara centrada en la colaboración estrecha con las asociaciones miembro y las confederaciones regionales.