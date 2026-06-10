Pettovello se afianza como figura clave en la cena libertaria mientras crecen los rumores de reemplazo

La ministra de Capital Humano compartió una cena con diputados libertarios en Villa Urquiza, en un encuentro que buscó fortalecer vínculos y que reavivó especulaciones sobre una posible sucesión en la Jefatura de Gabinete.

En el marco de una cena realizada el lunes por la noche en el restaurante Unaghi, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , compartió un encuentro con los diputados del bloque libertario.

La reunión, que incluyó la presencia de Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, fue interpretada como una señal política dentro del oficialismo. Del encuentro participaron también varios legisladores, y según fuentes del espacio, el objetivo fue fortalecer el vínculo entre los diputados y los ministros del gabinete. La velada transcurrió en un clima distendido, donde Pettovello escuchó las inquietudes de los presentes y habló sobre la gestión de su cartera.

La presencia de Pettovello no pasó inadvertida, ya que es una de las funcionarias que más suena como eventual reemplazante de Adorni en la Jefatura de Gabinete. Mientras Karina Milei le abre espacio a Pettovello, la situación de Adorni se ha vuelto cada vez más delicada en las últimas semanas.

Este miércoles, Adorni solicitó su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la llamada Ley de Inocencia Fiscal, apenas diez días después de que su esposa realizara un trámite similar. Además de la presión del escrutinio público, Adorni también enfrenta tensiones en su entorno familiar.

Pese a los rumores, Pettovello ha transmitido a quienes la consultan que no tiene interés en ocupar la Jefatura de Gabinete, argumentando que no tiene ambiciones personales y que no desea asumir un rol de exposición extrema como el que implica la coordinación política del Gobierno. La cena también tuvo un fuerte contenido político. Karina Milei aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje de disciplina interna y alineamiento electoral.

Según relataron participantes de la reunión, insistió en una consigna sencilla: Todos somos un mismo equipo y la prioridad es la reelección de Milei. La arenga fue interpretada por varios de los presentes como una advertencia preventiva para quienes intenten diferenciarse de la conducción política del espacio.

El mensaje cobró especial relevancia en momentos en que la senadora radical tomó distancia al reclamar que Adorni presentara inmediatamente su declaración jurada, y al negarse a acompañar el rechazo del pliego de Patricia Bullrich durante la última sesión en el Senado. En el encuentro también estuvo presente el diputado Damián Arabia, quien compartió la velada sin sobresaltos junto al resto de la bancada.

Uno de los asistentes resumió el clima como todos amigos, aunque el mensaje de fondo parecía mucho más preciso: en la etapa que imagina Karina Milei rumbo a 2027, hay espacio para la convivencia, pero poco margen para las disidencias. El nombre de Pettovello sigue sonando fuerte en las conversaciones internas para una eventual sucesión. Lo contiene a Javier, repiten quienes conocen el vínculo de confianza que mantiene con el Presidente. En las conversaciones también aparece el nombre del canciller.

Javier Milei abraza a Pettovello en caso de ausencia y estableció que esa responsabilidad recaerá, en primer término, sobre la ministra de Capital Humano. Solo en caso de imposibilidad de esa cartera asumiría el titular de Defensa, actualmente Carlos Presti. La medida quedó plasmada en el Decreto 130/2026. Cerca de Pettovello relativizan la decisión.

Aseguran que fue un pedido del propio Adorni porque confía en Sandra y rechazan que tenga relación con una eventual sucesión. La ministra, por su parte, volvió a explicar que su desplazamiento no estuvo vinculado al crédito hipotecario que había obtenido en el Banco Nación, sino al hecho de no haberle informado previamente sobre esa operación. La situación de Adorni se complica, mientras que Pettovello se consolida como una figura clave dentro del Gobierno





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