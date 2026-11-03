Pettovello asegura que la Iglesia no criticará al gobierno durante la visita de León XIV

La ministra Sandra Pettovello descartó comentarios políticos del Papa León XIV y defendió su gestión, contrastándola con otros ministerios ante la próxima visita papal.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desmintió anticipadamente la posibilidad de que el Papa León XIV realice declaraciones críticas sobre la situación socioeconómica de Argentina durante su próxima visita oficial. Pettovello afirmó que el pontífice no emitir mensajes políticos direccionados al gobierno nacional, destacando que su agenda se centrará exclusivamente en temas pastorales y la protección de los vulnerables.

Clarificación del Vaticano sobre la agenda papal

En declaraciones realizadas en la radio Mitre, la titular del Ministerio de Capital Humano reveló que tanto el Vaticano como el Episcopado argentino le adelantaron explícitamente la intención del Papa de mantenerse al margen de la política local. Pettovello sostuvo que no existe ninguna intención por parte de la Santa Sede de analizar o juzgar las decisiones del gobierno actual, asegurando que cualquier interpretación política de los discursos papales sería incorrecta y desconocida del rol real del pontífice.

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La funcionaria subrayó que la Iglesia siempre priorizará los temas inherentes a su doctrina, como la defensa de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Al mismo tiempo, Pettovello se autoproclamó como la interprete autorizada del mensaje Vaticano, advirtiendo que atribuir intenciones políticas al Papa refleja un desconocimiento profundo de su labor y responsabilidad institucional.

Contraste con otros ministerios del Gobierno

Durante su intervención, Pettovello trazó una distinción clara entre la gestión de su cartera y la de sus colegas del Gabinete. Aunque afirmó que no recibió quejas sobre su ministerio, dejó sobreentendido que otros departamentos enfrentan mayores escrutinios por parte de los obispos. La ministra precisó que no se pronunciará sobre las áreas de Economía, a cargo de Luis Caputo, ni de Salud, bajo la responsabilidad de Mario Lugones, por considerar que hablar de temas que no maneja sería irrespetuoso.

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Este comentario surgió en un contexto donde la Justicia ha embargado las cuentas del Ministerio de Salud debido a deudas pendientes con instituciones como el Cottolengo Don Orione de Claypole, lugar que el Papa visitará. Pettovello indicó que, si bien la Iglesia siempre buscará mayor atención para los vulnerables, esto es una generalidad y no una crítica exclusiva a su gestión, la cual describe como fluida y sin inconvenientes con las autoridades religiosas.

Contexto de la visita y reacciones del Episcopado

Las declaraciones de Pettovello no fueron solicitadas directamente en relación con la visita papal, sino como parte de una entrevista sobre sus expectativas generales. No obstante, la funcionaria aprovechó el espacio para difundir su mensaje a través de sus redes sociales, anticipándose a posibles pronunciamientos públicos. Esto ocurre en un escenario donde el arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, ha sido visible en eventos como el Tedeum del 25 de mayo, generando especulaciones sobre el tono que tendrá la intervención del Pontífice.

El Gobierno Nacional da por hecho que habrá alguna consideración del Papa sobre la discapacidad y la inclusión, temas centrales para la visita institucional. Sin embargo, Pettovello busca atenuar estas expectativas, señalando que las consultas a obispos sobre indicadores económicos o morosidad no constituyen quejas dirigidas al Estado, sino respuestas parte de su condición religiosa. Esta estrategia de comunicación pretende blindar la imagen del equipo gobernante antes de la llegada de León XIV.