Petro vota y advierte: 'El que compra votos es un delincuente'

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en Bogotá, acompañado de su hija, y lanzó un mensaje contra la compra de votos, además de cuestionar el sistema de conteo.

El presidente Gustavo Petro votó este domingo en la mesa uno del Capitolio Nacional, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, acompañado por su hija Antonella.

Tras marcar el tarjetón, el mandatario emitió un mensaje contundente a la población: advirtió que comprar o vender votos es un delito y que quienes lo hacen son delincuentes. Definió su sufragio como un mandato popular que entrega la población a quien dirigirá el país en el próximo período.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que vigilen el proceso electoral y denunció posibles irregularidades en el conteo de votos. Petro también se refirió al sistema de conteo de votos, afirmando que el proceso está en manos de una empresa privada que no se deja auditar. Por ello, pidió al registrador nacional, Hernán Penagos, iniciar el proceso para que el Estado sea dueño del software de conteo, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado.

El presidente manifestó su intención de defender los resultados del proceso mesa por mesa, una vez cerradas las urnas, y aseguró que no permitirá que se altere la voluntad popular. Estas declaraciones se dan en medio de un clima político tenso, donde se han denunciado presuntas prácticas de compra de votos en varias regiones del país. En cuanto a su futuro político, Petro respondió a quienes lo acusan de buscar perpetuarse en el poder.

Aseguró que nunca ha promovido una norma hacia la reelección y que no le gusta el poder. Recordó que su mandato termina en la fecha establecida.

Sin embargo, el gesto de mostrar el tarjetón y sus señalamientos al sistema reavivaron el debate sobre la participación de funcionarios públicos en política, justo cuando el Gobierno había pedido a los empleados públicos no intervenir en el proceso electoral. De cara a los resultados, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta.

Los principales candidatos en contienda son Iván Cepeda del Pacto Histórico, Abelardo de la Espriella de la derecha y Paloma Valencia del Centro Democrático. Los primeros boletines del preconteo se conocerán minutos después del cierre de las urnas, a las 4:00 p. m





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