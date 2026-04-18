Petro: La Paz Total No Ha Fracasado Personalmente, Sino Como Nación; Señala Errores en su Gabinete

A tres meses de dejar el poder, el presidente colombiano Gustavo Petro reflexiona sobre los desafíos y aciertos de su mandato, reconociendo el poco avance en la paz total como un fracaso nacional y apuntando a errores en la designación de funcionarios como su principal equívoco, a la vez que destaca la baja tasa de homicidios y la búsqueda de reformas sociales.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , ha reconocido públicamente que la falta de éxito en su ambiciosa política de paz total no es un fracaso personal, sino un desafío que concierne a toda la nación. A tan solo tres meses de dejar la presidencia, el mandatario hizo un balance retrospectivo de los logros y tropiezos de su administración en una entrevista conjunta con RTVE y EFE.

Con la recta final de su mandato en el horizonte, muchos ciudadanos colombianos se preguntan qué legará Petro al entregar el Palacio de Nariño el próximo 7 de agosto, día en que asumirá funciones el nuevo presidente electo.

Al ser consultado sobre el escaso progreso en las negociaciones con diversos grupos armados, Petro afirmó que la violencia, si bien no erradicada, ha logrado una concentración territorial, disminuyendo su carácter generalizado. En este sentido, el presidente destacó un dato alentador: Colombia ostenta actualmente la tasa de homicidios más baja registrada desde 1993, un hito que atribuyó al proceso de paz con las FARC, culminado en 2016.

Sin embargo, admitió con franqueza que no pudo replicar esa reducción durante su propio mandato, calificando dicha situación como un 'fracaso nacional', aunque reconociendo su cuota de responsabilidad individual. Petro también señaló la influencia de factores externos en la persistencia del conflicto.

Según su análisis, el consumo de cocaína en Europa actúa como un motor que alimenta la violencia interna colombiana, por lo que hizo un llamado a las naciones europeas a considerar la legalización de la sustancia como una estrategia potencial para mitigar la conflictividad.

Más allá de la agenda de paz, Petro identificó como su principal error de gestión el nombramiento de funcionarios cuya visión política no se alineaba con los objetivos de su proyecto de gobierno. El mandatario lamentó: 'Por mi amplitud ideológica cometí una tontería que le está costando muchísimo a Colombia'. Explicó que incorporó a individuos que se presentaban como figuras moderadas, pero que, en su opinión, terminaron adoptando posturas más cercanas a la derecha, incluso superando al expresidente Álvaro Uribe en conservadurismo.

Petro describió a estos funcionarios, a quienes consideró 'gente que no servía', como personas que finalmente lo traicionaron.

Al presidente le restan tres meses en el cargo para abordar tareas aún pendientes, entre las cuales se encuentra la consecución de acuerdos de paz firmes y duraderos con las múltiples facciones armadas que aún operan en el territorio nacional. La denominada paz total, que se erigió como el pilar central de su gobierno desde su inicio en 2022, no ha logrado materializarse en pactos vinculantes con los actores más relevantes del conflicto.

A pesar de estas dificultades, su administración sí ha impulsado reformas sociales de gran envergadura, como la reforma laboral y la reforma al sistema de salud, representando avances tangibles en materia de derechos y bienestar para la ciudadanía.

En cuanto a su futuro postpresidencial, Petro confesó que aún no tiene planes definidos. Indicó que sus próximos pasos dependerán del resultado de las próximas elecciones: 'Si ese voto nos regresa al pasado y a la muerte, yo ya no podría subsistir', declaró. Dejó la decisión final en manos del electorado colombiano, instando a la ciudadanía a determinar si desea 'mandarlo al ostracismo' o, por el contrario, profundizar el camino emprendido y construir, en sus propias palabras, 'una democracia multicolor'





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