Petróleo se dispara ante incertidumbre bélica y sanciones en Medio Oriente

Los precios del crudo repuntan debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente y las sanciones contra Irán, a pesar de anuncios de tregua. El cierre del estrecho de Ormuz agrava la situación, elevando temores de inflación y desaceleración económica.

Los precios del crudo experimentaron un repunte este jueves, impulsados por la persistente incertidumbre generada por la escalada del conflicto en Oriente Medio y, paradójicamente, por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una tregua entre Israel y el Líbano. Esta dinámica compleja se reflejó en los mercados de futuros: el crudo Brent alcanzó un pico de 4,46 dólares, lo que representó un incremento del 4,7%, situándose en 99,39 dólares por barril.

Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos también mostraron una tendencia alcista, sumando 3,40 dólares, un 3,7% más, para cotizar a 94,69 dólares. Paralelamente, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraron un alza. Este movimiento se atribuye al temor inflacionario que mantiene elevados los precios del petróleo, obligando a los operadores financieros y a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal a ponderar cuidadosamente los riesgos contrapuestos. Por un lado, la subida de los precios de la energía presiona al alza la inflación; por otro, existe la preocupación por una desaceleración económica. Si bien el anuncio de Trump sobre un alto el fuego entre el Líbano e Israel generó una leve corrección a la baja en los precios del petróleo, estos se mantuvieron en niveles elevados. Hacia las 18:00, hora argentina, el barril de Brent del mar del Norte cotizaba con un alza del 3,24%, alcanzando los 98,01 dólares. Las perturbaciones originadas por la guerra en Oriente Medio han sido un motor fundamental para el encarecimiento del petróleo. A esto se suma el impacto de los aranceles comerciales, que han intensificado las presiones sobre los costos y alimentado las preocupaciones sobre un renovado repunte inflacionario, especialmente considerando que el crecimiento de los precios se mantiene por encima del objetivo anual del 2% fijado por la Reserva Federal. La situación se complica aún más por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima de vital importancia para el transporte de hidrocarburos, que Irán ha mantenido bloqueado. Adicionalmente, Washington ha implementado desde el lunes un bloqueo a los buques que se dirigen o provienen de puertos iraníes. Teherán, por su parte, ha amenazado con extender estas restricciones al Mar Rojo, aunque ha reiterado su disposición a negociar. Desde el inicio del conflicto, Irán ha dificultado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde, en tiempos de paz, transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Este cierre de facto por parte de Teherán provocó un disparo en los precios del crudo, elevando significativamente el costo del combustible, los alimentos y otros bienes de primera necesidad, con repercusiones que se extienden mucho más allá de la región de Oriente Medio. John Evans, analista del mercado petrolero de PVM, expresó un escepticismo generalizado sobre una resolución inmediata del conflicto, señalando que “seguimos siendo escépticos respecto a cualquier resolución inmediata de esta guerra. Elija cualquier noticia y siempre habrá una contrapartida”. Los analistas de ING, por su parte, estimaron que el cierre del estrecho de Ormuz ha interrumpido el flujo de alrededor de 13 millones de barriles diarios de petróleo. Tras el anuncio del bloqueo de los puertos iraníes por parte de Trump, el precio del petróleo experimentó una nueva escalada, superando la barrera de los 100 dólares. Los futuros del crudo Brent aumentaron 7,04 dólares, un 7,4%, hasta alcanzar los 102,24 dólares por barril, revirtiendo la tendencia de una caída del 0,75% registrada al cierre del viernes. La información proviene de fuentes como AP, AFP y Reuters





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