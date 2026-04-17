Petróleo se desploma ante anuncio de Irán: Estrecho de Ormuz permanecerá abierto

Los precios del petróleo registraron caídas significativas, cercanas al 9%, tras la confirmación de Irán de que el Estrecho de Ormuz, vital corredor marítimo, se mantendrá abierto durante el alto el fuego. Esta noticia, junto a las declaraciones sobre un posible acuerdo diplomático con Estados Unidos, ha generado una rápida corrección en los mercados energéticos que venían marcados por la incertidumbre geopolítica.

Los mercados internacionales de petróleo experimentaron una notable retracción este viernes, marcando uno de los descensos más pronunciados de las últimas semanas. Los principales contratos de referencia sufrieron caídas de alrededor del 9%, reflejando un ajuste significativo en las expectativas de oferta. Este desplome se originó tras el anuncio realizado por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán , Abbas Araghchi, quien confirmó que el estratégico estrecho de Ormuz se mantendrá abierto al tráfico de buques mercantes mientras esté vigente el período de alto el fuego.

Específicamente, el crudo Brent, que sirve como referencia internacional, retrocedió u$s 8,46, lo que representa una disminución del 8,5%, situando su cotización en u$s 90,93 por barril. Paralelamente, el West Texas Intermediate (WTI), el índice de referencia para el mercado estadounidense, experimentó una baja aún mayor, perdiendo u$s 8,87, un 9,4%, para cotizar a u$s 85,82 el barril. Pocas horas antes de estas lecturas finales, el WTI ya había iniciado la jornada con un descenso del 9,01%, llegando a tocar los 86,16 dólares, según reportó la agencia EFE, subrayando la rápida reacción del mercado a las noticias.

El estrecho de Ormuz, una vía marítima de crucial importancia ubicada entre Irán y la península arábiga, es fundamental para el transporte mundial de petróleo. Aproximadamente una quinta parte de la producción global de crudo transita por esta arteria estratégica, lo que convierte cualquier interrupción en su funcionamiento en un factor de máxima relevancia para la estabilidad de los mercados energéticos. Irán había procedido al cierre de este estrecho hace poco más de un mes, como medida de represalia en el contexto del conflicto con Israel, situación que provocó una escalada regional con repercusiones directas sobre el comercio internacional de hidrocarburos.

La reapertura anunciada por Araghchi este viernes se presentó como una señal de distensión, vinculada directamente al acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos. Este anuncio se produce en un momento de intensa actividad diplomática entre Teherán y Washington. Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado ante la prensa en la Casa Blanca que un acuerdo con Irán se encontraba “muy cerca”. Trump además sugirió que Teherán habría ofrecido no desarrollar armas nucleares durante más de 20 años, si bien puntualizó que los detalles aún estaban bajo negociación. Dichas declaraciones ya habían generado movimientos en los mercados en las horas previas al anuncio del estrecho.

Giovanni Staunovo, un analista de UBS, destacó que los precios del crudo han estado reaccionando con gran sensibilidad a cualquier noticia que vincule la escalada o la distensión del conflicto en la región. La confirmación de la apertura del estrecho actuó como el detonante final para la fuerte baja registrada este viernes. Cabe recordar que los precios del petróleo habían experimentado un incremento acumulado del orden del 50% durante el mes de marzo, impulsados principalmente por la incertidumbre geopolítica y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz. Esta escalada llevó al crudo Brent a superar la barrera de los u$s 100 por barril, un umbral que no se había visto desde el período inmediatamente posterior a la invasión rusa a Ucrania.

Durante la semana previa a este viernes, los valores se habían mantenido por encima de los u$s 90, sostenidos por una combinación de factores: la naturaleza transitoria del alto el fuego entre Israel y Líbano, el objetivo declarado por Israel de debilitar significativamente al régimen iraní, y las escasas expectativas de que el estrecho de Ormuz fuera a reabrirse en el corto plazo, según lo describió Tamas Varga, analista de PVM, en declaraciones recogidas por Reuters. Con la confirmación de la reapertura efectiva este viernes, los mercados han procedido a un ajuste abrupto de sus posiciones.

Este ajuste refleja el peso significativo que el bloqueo del estrecho había tenido sobre las expectativas de oferta global y la prima de riesgo geopolítico que se había incorporado en los precios durante más de un mes, evidenciando la gran influencia de estos factores en la dinámica del mercado petrolero internacional. La rápida reversión de las tendencias alcistas demuestra la fragilidad de las cotizaciones ante la mejora de las perspectivas de suministro y la reducción de tensiones geopolíticas. La dinámica reciente del mercado petrolero subraya la importancia de los factores de oferta y demanda, así como la sensibilidad de los precios a los eventos geopolíticos, que pueden alterar rápidamente el equilibrio del mercado y las expectativas de los inversores.





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