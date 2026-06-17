Petkovic minimiza el hat-trick de Messi: Le regalamos los goles

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, intentó quitarle mérito a la actuación de Lionel Messi en la victoria argentina 3-0 en el debut mundialista, apuntando a los errores defensivos de su equipo.

La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 con una contundente victoria 3-0 sobre Argelia en Kansas City, con un hat-trick de Lionel Messi que volvió a ser decisivo.

Sin embargo, las declaraciones del entrenador argelino, Vladimir Petković, generaron polémica al intentar restarle mérito a la actuación del capitán albiceleste. En la conferencia de prensa posterior al partido, Petković aseguró que los goles fueron producto de errores defensivos de su equipo y no de la genialidad del astro rosarino.

"Lamentablemente, le regalamos una oportunidad en el primer y en el segundo gol. En realidad le facilitamos la tarea", disparó el estratega, instalando la controversia al afirmar que la defensa argelina fue la principal responsable de la derrota. A pesar de su intento por minimizar el hat-trick de Messi, Petković no pudo evitar reconocer la calidad del jugador del Inter Miami.

"No estamos hablando de cualquier futbolista. Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera", soltó con ironía, para luego remarcar que gran parte del peligro pasó exclusivamente por los pies del 10 argentino.

En ese sentido, el técnico tiró sobre la mesa una estadística del encuentro para justificar que su planteo solo falló a la hora de escalonar al emblema albiceleste en la puerta del área grande.

"Desde hace muchos años, desde hace décadas, hace cosas increíbles. Argentina tiró diez veces al arco hoy, y siete de esos disparos fueron de Messi", detalló, argumentando que la producción ofensiva de la Scaloneta dependió casi en su totalidad de su máxima figura.

Por otra parte, el DT buscó desviar los cañones que apuntaban a la floja respuesta de su arquero, Luca Zidane, responsable directo en dos de los tantos recibidos, y prefirió reiterar que el error fue conceptual y colectivo.

"No es mi estilo culpar a tal o cual jugador. Pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos" (sic), expresó.

A pesar de reconocer que Argentina mereció ampliamente ganar este partido y catalogarlo como un equipo magnífico, Petković cerró su descargo minimizando el impacto del golpe y enfocándose en los cruces clave que se le vienen ante Jordania y Austria en el Grupo J. "Tenemos que aprender de ello", concluyó el estratega, dejando en claro que, según su óptica, a Messi lo terminaron agrandando sus propios dirigidos. El triunfo argentino dejó una imagen de solidez y dependencia de Messi, quien una vez más fue el salvador del equipo.

Con su hat-trick, el capitán suma un nuevo récord en su carrera mundialista y reafirma su condición de mejor jugador del mundo. Sin embargo, las palabras de Petković reavivan el debate sobre si realmente los equipos rivales le facilitan todo a Messi o si su genio es suficiente para desequilibrar cualquier defensa.

Lo cierto es que Argentina arrancó con el pie derecho en el Mundial, pero la polémica generada por el técnico argelino seguirá dando que hablar en los próximos días





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