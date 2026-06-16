Petkovic espera el apoyo neutral para Argelia ante Argentina en el Mundial

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, pidió el apoyo de la afición neutral para su equipo en el debut mundialista contra la Selección argentina, destacando la dificultad del partido pero la posibilidad de sorpresas. También elogió a Lionel Scaloni, a quien dirigió en la Lazio.

El seleccionador de Argelia , Vladimir Petkovic , se mostró optimista de cara al debut de su equipo en el Mundial ante la Selección argentina, aunque reconoció la dificultad del encuentro.

En una rueda de prensa previa al partido, el técnico de origen bosnio aseguró que espera contar con el apoyo de los aficionados neutrales presentes en el estadio.

'Espero que todos los neutrales animen a Argelia porque ha sido una sensación maravillosa. Hemos recibido una gran ayuda, incluso en nuestra sesión de entrenamiento abierta, no solo del pueblo argelino, sino también de residentes de esta zona', declaró Petkovic. El entrenador se mostró sorprendido por la cálida bienvenida que recibió su plantel desde su llegada al país sede del torneo.

'Ver entre 500 y 600 personas esperando fuera del hotel esa primera noche me puso la piel de gallina. Es algo que no olvidaremos', añadió. En cuanto al partido, Petkovic fue claro sobre la magnitud del reto.

'Es un encuentro muy complicado contra uno de los favoritos para ganar la competencia, pero hemos visto hasta ahora en este Mundial que nada es imposible', señaló. El técnico destacó que, si bien Argentina cuenta con figuras de talla mundial como Lionel Messi, su equipo tiene armas para competir.

'Hemos trabajado tácticamente para neutralizar sus puntos fuertes y explotar los nuestros. La clave será mantener la concentración durante los 90 minutos', explicó. Petkovic también mencionó que el partido tendrá un componente emocional especial, ya que se enfrentará a un amigo y excompañero en la Lazio: Lionel Scaloni, actual entrenador de la Albiceleste.

'Scaloni es un técnico excepcional. Lo conozco bien de nuestros días en Roma. Siempre fue un jugador inteligente, y no me sorprende su éxito al mando de Argentina. Pero en la cancha, serán 11 contra 11, y nosotros buscaremos dar la sorpresa', afirmó.

La relación entre ambos técnicos se remonta a la temporada 2003-2004, cuando Petkovic era asistente en la Lazio y Scaloni formaba parte del plantel.

'Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones. Hablábamos mucho de fútbol, incluso tenemos amigos en común en Roma. Tenía una fuerza mental tremenda. No me sorprende para nada lo que logró con Argentina porque siempre fue un tipo inteligente, que entendía el juego desde el banco de suplentes', recordó Petkovic en una entrevista radial europea.

El estratega argelino confía en que su conocimiento del estilo de Scaloni pueda ser una ventaja, pero advirtió que Argentina ha evolucionado bajo su mando.

'Han encontrado un equilibrio defensivo y ofensivo envidiable. Será un duelo táctico fascinante', concluyó. Argelia llega al partido tras una sólida campaña clasificatoria, mientras que Argentina es campeona del mundo vigente. El encuentro promete emociones y, según Petkovic, será una prueba de fuego para medir el verdadero potencial de su equipo en la máxima competición





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