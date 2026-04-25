Peter Thiel visita Argentina para evaluar el 'experimento libertario' de Milei

El magnate tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir, se reunió con asesores de Javier Milei para analizar la sostenibilidad del modelo libertario en Argentina. Thiel, conocido por su oposición a regulaciones, ve al país como un caso de estudio en tiempo real.

La Fundación Faro, un think tank especializado en la 'batalla cultural', recibió en un encuentro discreto al magnate tecnológico Peter Thiel el pasado lunes 13 alrededor del mediodía.

Thiel, dueño de Palantir y con un patrimonio de 30 mil millones de dólares, es una figura clave en el tablero militar de Estados Unidos y se define como libertario. Su visita a Argentina tenía como objetivo evaluar cómo las ideas libertarias se aplican en la práctica en el país, en tiempo real. La reunión en Faro, que duró poco más de una hora, fue un diálogo relajado sin comida, organizado por allegados en común.

Además de Santiago Caputo, asesor del Presidente y referente ideológico de Javier Milei, participó Lucas Luna, miembro del equipo de Caputo y referente de Las Fuerzas del Cielo, conocido como Sagaz en X. La inclusión de Luna refleja el tono informal del encuentro. Thiel planteó una pregunta recurrente en sus citas durante las dos semanas que pasó en Buenos Aires: '¿Cuál es la sostenibilidad del modelo en el tiempo?

'. Es decir, si es posible construir una base sólida que trascienda el mandato de Milei, cuyo límite constitucional es otro período hasta 2031. El Gobierno, por su parte, se encuentra en una fase de 'normalización', desmontando estructuras y normas que han dejado a Argentina en una posición inicial. La mirada a diez años en un escenario post-Milei es incierta, dado el dinamismo de la situación, que cambia minuto a minuto.

Milei ha actuado como un imán para los líderes del sector tecnológico desde su llegada al poder, simbolizando la destrucción del Estado con la motosierra, un mensaje que resuena en Silicon Valley, donde las regulaciones son vistas como un obstáculo para la innovación. Elon Musk fue el primero en apoyar a Milei, aunque su relación se enfrió con el tiempo, coincidiendo con la pelea entre Musk y Donald Trump.

Para Thiel, Argentina es un experimento, un ensayo de laboratorio que requiere observación directa. El empresario, pionero en el desarrollo de software basado en Inteligencia Artificial, quiere verificar el fenómeno in situ. El jueves, Milei le explicó en persona cómo se lleva a cabo un ajuste feroz y discutieron temas de coyuntura. Se habían visto previamente en Los Ángeles en febrero de 2024 y en la Casa Rosada en mayo de ese mismo año.

Milei defenestró el impuesto a la riqueza, calificándolo de 'robo', 'cuestión de envidia' y 'mostruosidad', lo que resonó con Thiel, quien donó 3 millones de dólares en enero para combatir esta medida en California. El Gobierno asegura que Thiel no vino a cerrar la venta de servicios, descartando versiones anteriores sobre su posible proveeduría al Ministerio de Seguridad.

Thiel recientemente adquirió una mansión en Barrio Parque por cerca de 12 millones de dólares, en una zona habitada por celebridades como Susana Giménez y Marcela Tinayre. Aunque su llegada generó curiosidad, el movimiento en la propiedad ha sido mínimo. Se especula que podría adquirir más propiedades y tiene interés en el sector agropecuario, especialmente después del acuerdo de Palantir con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos por 300 millones de dólares para transformar la gestión del campo.

Este software centralizará información clave, como el historial de agricultores, propiedad de tierras y logística, permitiendo la predicción y mitigación de daños. Para algunos empresarios, la visita de Thiel a Argentina parece más estratégica a futuro, en un contexto geopolítico donde Estados Unidos busca recuperar influencia en América Latina frente a China





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