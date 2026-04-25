Pesino se queda en la Cámara del Trabajo, Tragedia por un bebé desaparecido y Kicillof al frente del PJ Bonaerense

Un resumen de las noticias más importantes del día: la polémica decisión sobre Horacio Pesino, el caso de una niña abusada y la desaparición de su bebé, la asunción de Kicillof en el PJ y otras noticias relevantes.

La jornada informativa del día estuvo marcada por una serie de acontecimientos de gran relevancia y complejidad, abarcando desde decisiones políticas controversiales hasta tragedias humanas que conmocionan a la sociedad.

En el ámbito judicial y político, se produjo un giro inesperado en el caso de Horacio Pesino, juez de la Cámara del Trabajo. Tras la revocación de una medida cautelar que limitaba su permanencia en el cargo, Pesino obtuvo el aval del Gobierno nacional para continuar ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado los 75 años, edad límite establecida por ley.

Esta decisión ha generado fuertes críticas desde diversos sectores, especialmente desde el peronismo, donde calificaron lo sucedido como un intercambio obsceno, sugiriendo la existencia de presiones o negociaciones indebidas para favorecer al juez. La controversia se centra en la interpretación de las normas y en la percepción de una posible falta de transparencia en el proceso de renovación de mandato.

La permanencia de Pesino en la Cámara del Trabajo plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la aplicación equitativa de la ley, alimentando el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema de justicia. Sin embargo, la noticia más impactante y dolorosa del día fue el caso de una niña santiagueña de 12 años que, víctima de abuso sexual, dio a luz en la ciudad de Buenos Aires.

Lo más alarmante es que el bebé nacido ha desaparecido, lo que ha desencadenado una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, quienes no descartan la posible existencia de una red de trata de personas. La situación de la niña es extremadamente vulnerable y requiere de una atención integral que abarque aspectos médicos, psicológicos y sociales.

La desaparición del bebé agrava aún más la tragedia y plantea serias interrogantes sobre la seguridad de los niños y adolescentes en situación de riesgo. Las fuerzas de seguridad están trabajando intensamente para localizar al bebé y esclarecer las circunstancias de su desaparición, rastreando posibles pistas y entrevistando a testigos.

Este caso ha generado una profunda indignación en la sociedad y ha puesto de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de la infancia y de combatir la trata de personas. Además, se informó sobre la evacuación parcial de un edificio, realizada como medida preventiva para evitar complicaciones adicionales, aunque no se especificaron los motivos de la evacuación.

En el plano político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumió la presidencia del Partido Justicialista bonaerense con el objetivo de revitalizar la organización y ampliar su base de afiliados. Kicillof se propuso llevar el padrón a un millón y medio de militantes, fortaleciendo la presencia del peronismo en la provincia, que es clave para las elecciones nacionales.

El gobernador enfatizó la importancia de la autodeterminación y la necesidad de construir un proyecto político que responda a las demandas de la sociedad. Paralelamente, se anunció la realización de una Marcha de Antorchas este sábado en protesta contra la reforma libertaria impulsada por el gobierno nacional. La marcha busca expresar el rechazo a las medidas propuestas y defender los derechos sociales y laborales.

En el ámbito deportivo, el bicampeón de automovilismo confirmó su ausencia en las redes sociales, argumentando la necesidad de ser cautos. Por otro lado, Franco Colapinto expresó su deseo de correr el Gran Premio de Argentina, considerándolo uno de sus objetivos más importantes. La diversidad de noticias refleja la complejidad de la realidad argentina, marcada por desafíos políticos, sociales y económicos





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