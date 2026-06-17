Perspectivas de Argentina hacia las elecciones de 2027: estabilidad, crédito y confianza inversionista

Análisis de los informes de bancos internacionales sobre la situación económica argentina, centrándose en la mejora de la calificación soberana, el boom exportador y los desafíos para sostener la estabilidad hasta las elecciones de 2027 y captar los beneficios esperados por los inversores.

La atención ahora se concentra en si el Gobierno podrá llegar a las elecciones de 2027 con acceso al crédito, una recuperación económica más amplia y la confianza necesaria para capturar los beneficios que los inversores esperan para después de las elecciones.

La mejora de la calificación soberana de la Argentina por parte de S&P Global Ratings cambió la conversación en sí el país podrá sostener la estabilidad el tiempo suficiente para llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con acceso al crédito, una recuperación que se extienda más allá de los sectores exportadores y la confianza necesaria para capturar los beneficios que los inversores proyectan para los próximos años. Se trata de una mirada que se repite, con distintos matices, en los informes que enviaron a clientes en los últimos días; buena parte de las variables que hasta hace poco concentraban la atención de los mercados comenzaron a mejorar, pero los principales desafíos aparecen en la siguiente etapa.

El frente externo y la inflación dejaron de ser las principales fuentes de preocupación gracias al boom exportador -impulsado por Vaca Muerta y el Agro-, la acumulación de reservas y la desaceleración de los precios. El planeta que falta es la actividad económica. Los bancos advirtieron sobre el riesgo que pueden representar los episodios de ruido político interno y la erosión de la confianza en un proceso de reformas cuyos beneficios se perciben a largo plazo.

Barclays destacó que la mejora exportadora no se limita a la energía, sino que se extiende a prácticamente todas las categorías. Según el banco, los volúmenes exportados alcanzaron máximos históricos después de dos décadas de estancamiento, mientras que Morgan Stanley proyectó exportaciones récord y una cuenta corriente nuevamente en terreno positivo para 2026. La Argentina podría volver a emitir deuda en los mercados internacionales hacia septiembre, una posibilidad que hasta hace pocos meses parecía lejana.

Para la entidad, la mejora de la calificación soberana fue uno de los hitos necesarios para avanzar en esa dirección, aunque todavía quedan otros pasos por delante. Mientras tanto, el Banco Central deberá afrontar compromisos adicionales por al menos US$11.000 millones entre repos y Bopreal. Llegar a ese escenario con acceso normal a los mercados permitiría reducir riesgos y ganar margen de maniobra. JPMorgan comparte buena parte de ese diagnóstico, aunque introduce un matiz.

El banco considera que el Gobierno probablemente continúe privilegiando fuentes de financiamiento más baratas, como los préstamos respaldados por organismos multilaterales y los créditos con garantías internacionales, antes de regresar plenamente al mercado voluntario de deuda. Aun así, sostiene que reconstruir una relación normal con los mercados seguirá siendo un elemento central para la consistencia financiera del programa económico. Citi agregó una dimensión política que ayuda a explicar buena parte de las preocupaciones actuales de Wall Street.

El banco sostuvo que los programas de reformas enfrentan una dificultad que no suelen tener las experiencias populistas: La confianza es el activo más importante. Según su análisis, los gobiernos reformistas operan con márgenes de error mucho más reducidos y son especialmente sensibles a episodios de ruido político o señales que pongan en duda la continuidad del programa.

En un informe sobre acciones argentinas publicado esta semana, Morgan Stanley sostuvo que MSCI podría abrir el próximo 23 de junio una consulta formal para evaluar una futura reclasificación de la Argentina desde la categoría standalone hacia mercado emergente, ya que permitiría la llegada de fondos que hoy no pueden invertir en el mercado local por restricciones de mandato, aunque aclara que una eventual incorporación recién ocurriría entre fines de 2027 y principios de 2028.

Muchos de los beneficios más importantes que proyecta el mercado -ya sea una reclasificación de MSCI, nuevas inversiones o una normalización financiera plena- aparecen vinculados a la capacidad del país para sostener la estabilidad económica y la confianza de los inversores después de las elecciones presidenciales. La otra gran pregunta es qué tan amplia será la recuperación económica. Los bancos no describen una economía en recesión. Tampoco una recuperación plenamente consolidada.

Lo que observan es una economía que avanza a distintas velocidades. La energía, la minería y el agro continúan liderando la expansión gracias al aumento de las exportaciones y las inversiones





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