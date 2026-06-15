Personas con discapacidad podrán viajar gratis en trenes y colectivos

El Gobierno nacional confirmó que las personas con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos y trenes utilizando su tarjeta SUBE, en el marco del nuevo esquema de libre fijación de tarifas establecido por el Decreto 883/2024.

El Gobierno nacional confirmó que las personas con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos y trenes utilizando su tarjeta SUBE . Esto se debe a que el Ministerio de Economía derogó el fondo de compensaciones que el Estado pagaba a las empresas de transporte por otorgar los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.

A partir de ahora, las empresas deberán absorber ese costo sin recibir reintegro estatal, en el marco del nuevo esquema de libre fijación de tarifas establecido por el Decreto 883/2024. Para acceder a este beneficio, las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE en un celular Android 6 o superior con tecnología NFC. Si ya está registrada, pueden ir directo al paso siguiente.

Para hacerlo, deben elegir 'Acreditá o consultá saldo', luego 'Ver Saldo' y apoyar la tarjeta en la parte trasera del teléfono. Es importante destacar que las personas que aún no realicen el trámite de vinculación pueden seguir mostrando el certificado físico durante la transición. El Gobierno también confirmó que las personas con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos y trenes usando su tarjeta SUBE, sin necesidad de realizar el trámite de vinculación.

Esto se debe a que el Ministerio de Economía derogó el fondo de compensaciones que el Estado pagaba a las empresas de transporte por otorgar los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. A partir de ahora, las empresas deberán absorber ese costo sin recibir reintegro estatal, en el marco del nuevo esquema de libre fijación de tarifas establecido por el Decreto 883/2024.

El Ministerio de Economía también confirmó que las empresas de transporte deberán absorber el costo de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer, sin recibir reintegro estatal. Esto se debe a que el Ministerio de Economía derogó el fondo de compensaciones que el Estado pagaba a las empresas de transporte por otorgar los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.

A partir de ahora, las empresas deberán absorber ese costo sin recibir reintegro estatal, en el marco del nuevo esquema de libre fijación de tarifas establecido por el Decreto 883/2024





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