Personas con discapacidad intelectual trabajan y avanzan en el mundo laboral

Javier, un joven con discapacidad intelectual, logró su primer empleo gracias a un curso de formación para el empleo y ahora trabaja en un banco como analista en la prevención de fraudes. La función clave de un orientador laboral es trabajar con el equipo para que la persona con discapacidad se incorpore como un empleado más, señalándole incluso los errores para que pueda aprender de ellos.

El 12,6% de las personas con Certificado Único de Discapacidad tienen trabajo, según una fundación que trabaja para que las personas con discapacidad intelectual desarrollen las herramientas necesarias para su inclusión laboral y social.

Javier, un joven con discapacidad intelectual, terminaba un curso y poco después recibió una oferta de trabajo en un banco. Desde entonces, ha evolucionado profesionalmente y ha asumido un rol analítico en la prevención de fraudes. La función clave de un orientador laboral es trabajar con el equipo para que la persona con discapacidad se incorpore como un empleado más, señalándole incluso los errores para que pueda aprender de ellos





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