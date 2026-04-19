Persecución policial termina en choque: dos menores heridos en moto robada

Dos adolescentes de 12 y 16 años, que circulaban en una moto robada, fueron perseguidos por la policía en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. La huida culminó con un violento choque contra un auto estacionado, resultando en graves fracturas para ambos jóvenes. La moto había sido sustraída momentos antes en el barrio de Belgrano.

Dos jóvenes, de 12 y 16 años, sufrieron graves heridas al protagonizar una cinematográfica persecución policial que culminó con un violento choque contra un vehículo estacionado en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El incidente se desencadenó el sábado por la tarde, cuando efectivos de la policía motorizada de la Ciudad observaron a los menores circulando a una velocidad alarmante sobre la avenida General Paz, en las proximidades de la autopista Dellepiane, con dirección a Riachuelo.

A pesar de las insistentes señales lumínicas y auditivas de los agentes para que detuvieran la marcha, los adolescentes hicieron caso omiso, dando inicio a una intensa persecución. La huida terminó abruptamente cuando la motocicleta en la que se desplazaban colisionó violentamente contra un automóvil que se encontraba debidamente estacionado en la intersección de Camino Negro y Azamor. La motocicleta, una Benelli 302S, presentaba evidentes signos de haber sido robada, con el tambor de arranque forzado y la presencia de un elemento comúnmente conocido como "yuga", utilizado para inmovilizar el vehículo. Al ser identificados, el conductor, un niño de tan solo 12 años, confesó que él y su acompañante, un joven de 16 años, habían sustraído la motocicleta momentos antes en el barrio de Belgrano. Ambos menores residen en Lomas de Zamora. Poco tiempo después, se presentó en el lugar el legítimo propietario de la motocicleta, quien confirmó la sustracción de su vehículo, el cual había sido robado de la puerta de su domicilio en la zona norte de la Ciudad. A raíz del impacto, servicios de emergencia médica del SAME se desplazaron rápidamente al sitio. El primer menor atendido, de 12 años, recibió asistencia y fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo. El diagnóstico inicial reveló fracturas en la tibia, el peroné y la rodilla. Minutos más tarde, una segunda unidad del SAME arribó para asistir al otro menor, quien también fue derivado al mismo centro hospitalario. Este último presentaba una fractura expuesta de tibia, una lesión considerablemente más grave. La causa judicial está siendo tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 3, bajo la magistratura de la jueza Julia Sanchis. La magistrada ha ordenado la apertura de un expediente para investigar los hechos, caratulados como averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad. Dada su edad, el menor de 12 años es considerado inimputable, por lo que se prevé que, una vez reciba el alta médica, pueda ser entregado a la custodia de sus padres. Este trágico suceso pone de manifiesto la problemática de la delincuencia juvenil y los peligros inherentes a la conducción de vehículos robados, además de la vulnerabilidad de los jóvenes ante situaciones de riesgo





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Policía Moto Robada Persecución Choque Menores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A dos meses del Mundial 2026, Arabia Saudita echó al DT que predijo a Argentina campeónEl seleccionado árabe atraviesa una crisis inesperada a poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo. La salida del técnico francés obliga a una reestructuración urgente.

Read more »

SENASA decomisa dos toneladas de alimentos peligrosos en Buenos AiresEl Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) incautó 2.800 kilos de embutidos y carne de pollo, junto con miles de unidades de lácteos, que circulaban con documentación falsificada y sin los permisos sanitarios correspondientes en Alsina, Baradero. Los productos fueron decomisados y destruidos para proteger la salud pública.

Read more »

Los dos pibes de Boca que comparten un ranking top con Yamal, Bellingham y CherkiUn informe realizado por un centro internacional de investigación deportiva destacó a los jugadores xeneizes como los mejores del fútbol argentino, en medio de una tremenda lista mundial.

Read more »

Nueva encuesta revela dos datos clave para Milei en la puja electoral con el peronismoPeriodista especializado en política y actividad parlamentaria en iProfesional, con más de 15 años de experiencia como acreditado en el Congreso de la Nación y editor. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Read more »

Agostina Hein arrasa en los Juegos Suramericanos de la Juventud con dos oros y récordsLa nadadora argentina Agostina Hein, de 17 años, se alzó con dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud, batiendo récords sudamericanos en las pruebas de 800 metros libres y 200 medley. Sus impresionantes marcas la perfilan como una de las grandes promesas de la natación argentina.

Read more »

Dos hermanos, dos banderas: el Superclásico más familiarJuan Manuel, de River, y Gustavo Grassi, de Boca, llevaban a la cancha dos trapos con diferentes colores pero un mismo nombre, Querandíes, la calle en la que vivían. La de Boca debutó en un superclásico y la de River se convirtió en una bandera histórica.

Read more »