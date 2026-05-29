Persecución en un shopping de zona norte: vigilador privado atropella a ladrón que huía tras un robo

Un ladrón que intentaba huir tras un robo en un shopping de zona norte de la ciudad fue atropellado por un vigilador privado que lo perseguía en un cuatriciclo. La víctima permanece bajo atención médica en el Hospital Central de San Isidro, mientras que el vigilador privado fue detenido inicialmente pero luego fue liberado después de declarar.

La persecución de un ladrón en un shopping de zona norte de la ciudad terminó en un accidente grave cuando un vigilador privado lo atropelló con un cuatriciclo mientras intentaba huir tras un robo.

La víctima, que permanece bajo atención médica en el Hospital Central de San Isidro, tiene un pronóstico reservado. En el plano legal, la situación procesal de ambos involucrados está siendo analizada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI). El vigilador privado fue detenido inicialmente, pero luego fue liberado después de declarar. La fiscalía ha dispuesto la intervención de peritos para determinar la velocidad final del cuatriciclo y si existieron maniobras temerarias o negligentes.

La investigación continúa y se espera que se esclarezca la situación en breve





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