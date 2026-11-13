Peronismo lleva reclamo de libertad de Cristina Kirchner a Nueva York

Dirigentes peronistas reunidos en EE.UU. buscan apoyo internacional para la liberación de Cristina Kirchner antes de la vista de la Corte Interamericana en marzo.

Una delegación de alto nivel del peronismo argentino trasladó su campaña por la libertad de Cristina Kirchner hasta el corazón financiero y diplomático de Estados Unidos. El grupo de referentes políticos mantuvo conversaciones clave en Manhattan, donde expusieron su reclamo ante instituciones influyentes y miembros del Congreso estadounidense para internacionalizar el caso judicial que enfrenta la expresidenta.

Reuniones clave en el Council of the Americas

Jorge Taiana , Vanesa Siley , Delfina Rossi y Franco Metaza lideraron la iniciativa que buscó consolidar el respaldo de figuras internacionales. La delegación sostuvo un encuentro directo con Susan Segal , presidenta del Council of the Americas, una organización empresarial de gran reconocimiento en Washington. Metaza señaló que Susan Segal sigue de cerca los acontecimientos nacionales y tiene alta valoración por la expresidenta, lo que facilitó el diálogo.

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Durante la discusión, Susan Segal compartió su perspectiva sobre la coyuntura económica actual. La titular del Council notó que en Estados Unidos existían expectativas sobre el gobierno de Javier Milei , pero reconoció que dichas proyecciones no se están cumpliendo. Este intercambio en Manhattan subraya cómo la política económica argentina resuena en los círculos empresariales internacionales.

Diálogo con el Caucus Progresista y la New School

Previo a la cita con el Council, la comitiva argentina se reunió con miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los legisladores pertenecientes al Caucus Progresista del Partido Demócrata escucharon detalladamente la situación judicial que atraviesa Cristina Kirchner . El objetivo fue visibilizar los argumentos de la defensa frente a las autoridades legislativas estadounidenses.

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Posteriormente, Franco Metaza y sus colegas realizaron una exposición académica en The New School sobre los temas de persecución y proscripción en Argentina y Brasil. Este evento en la prestigiosa institución educativa sirvió para profundizar el debate intelectual y político sobre los derechos humanos en la región.

Estrategia ante la Corte Interamericana en marzo

La campaña internacional tiene una fecha límite clara y estratégica: marzo del año en curso. En este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos retoma sus actividades ordinarias para revisar los fallos pendientes relacionados con el caso. Franco Metaza confirmó que el comité tiene sesiones de marzo a diciembre y se esperan resoluciones concretas en la primera sesión.

Los referentes peronistas argumentan que la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos requiere atención legal especial. Metaza mencionó precedentes en Rumania y Colombia , donde se solicitó modificar la legislación para eliminar esta sanción accesoría. La estrategia actual se centra en generar presión diplomática para influir en el desenlace final del proceso.