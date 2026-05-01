Peronismo en reconfiguración: un nuevo frente busca alternativas a Kicillof y Kirchner para 2027

Un sector del peronismo inicia un debate interno para redefinir el PJ y construir una alternativa a los líderes actuales, mientras se desarrollan otros eventos políticos y judiciales en Argentina.

En un contexto de incertidumbre y sin un liderazgo claro, un sector del peronismo ha iniciado un proceso de reconfiguración con la vista puesta en las elecciones de 2027.

Dirigentes de diversas regiones del país están impulsando un debate interno para redefinir los cimientos del Partido Justicialista (PJ) y construir una alternativa tanto a Axel Kicillof como a Cristina Kirchner, quienes actualmente son las figuras más destacadas en la disputa por el liderazgo del partido. El primer paso de este movimiento se dará este viernes 1° de mayo, a partir de las 9:30, en un encuentro en Parque Norte.

La convocatoria, que busca ser transversal, está liderada por el apoderado nacional del PJ y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a legisladores nacionales como Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), así como intendentes de diferentes puntos del país, entre ellos Federico Achával, de Pilar. Los organizadores han definido este evento como un encuentro transversal para pensar al peronismo.

No habrá gobernadores presentes, pero sí intendentes y funcionarios de distintos niveles de gestión. Sin embargo, no estarán figuras centrales del espacio, como Axel Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro), Sergio Massa (Frente Renovador), Juan Grabois (Frente Patria Grande) ni Máximo Kirchner (La Cámpora). Según explican los organizadores, estos líderes ya tienen sus propias agrupaciones dentro del PJ, lo que, para ellos, es un limitante. Muchos compañeros no quieren encasillarse, afirman.

En cambio, participarán referentes sindicales, como integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, en un intento por sumar volumen político y anclaje territorial. También asistirán una treintena de intendentes cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, a quien, según los organizadores, le avisaron de la convocatoria.

Por otro lado, el ministro de Economía compartió en X un mensaje sobre su encuentro con la reina Máxima de los Países Bajos, destacando su conversación sobre economía e inclusión financiera. Ambos coincidieron en la 11° edición del Foro Llao Llao, que se celebra en Bariloche, Río Negro.

En otro frente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, minimizó la importancia de un correo electrónico filtrado en el Pentágono que sugería la suspensión del apoyo de Donald Trump al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Islas Malvinas. Rubio calificó el documento como un simple correo electrónico y restó importancia a las repercusiones que generó en Buenos Aires y Londres.

El mensaje, que habría sido redactado por un funcionario de rango inferior, sugería distintas opciones de sanciones para aliados de la OTAN que no apoyaran las operaciones militares en la guerra contra Irán, incluyendo la suspensión del apoyo al Reino Unido en la disputa por las Malvinas. Finalmente, la Justicia ordenó la realización de peritajes en los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que una voz, que sería la del exfuncionario, hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia.

El peritaje fue encargado a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina para corroborar la veracidad de los audios. Spagnuolo evitó declarar durante la ampliación de su indagatoria, alegando que no lo haría hasta que no se realice la pericia. La postura del exfuncionario y de otros implicados es que la presunta falsedad de las grabaciones podría comprometer la causa por entero.

Por último, el gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, luego de una semana de restricciones





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