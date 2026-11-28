Gisela Marziotta cierra plenario en Ituzaingó con militantes para organizar el frente electoral contra el gobierno de Javier Milei y exigir la libertad de Cristina Kirchner.

Gisela Marziotta lideró el cierre de la serie de plenarios del espacio Peronismo por la Provincia de Buenos Aires en Ituzaingó, durante el cual se debatió el impacto del ajuste económico implementado por el gobierno nacional y la situación legal de Cristina Fernández de Kirchner. Este acto concluyó el ciclo iniciado en junio en Junín, reuniendo a más de 300 dirigentes y militantes de la primera sección electoral en la Sociedad de Fomento Iparraguirre.

Marziotta exige organización contra la crisis

La referente política afirmó que la militancia está respondiendo a la demanda social de mantenerse cerca de las comunidades para resolver los problemas generados por la administración actual. Marziotta destacó el compromiso de los compañeros de la provincia que hicieron posibles estos encuentros y reafirmó que el espacio peronista tiene la responsabilidad histórica de sumar voces de cara al año electoral que se avecina.

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Debate sobre las consecuencias del ajuste

Los asistentes se dividieron en comisiones para analizar detalladamente las consecuencias de las políticas económicas de Javier Milei. Los temas centrales incluyeron el aumento del endeudamiento familiar, la pérdida del salario, la precarización laboral, el crecimiento del desempleo y la necesidad del pluriempleo como estrategia para llegar a fin de mes.

Los delegados examinaron cómo estas decisiones impactan directamente en los barrios, en los sindicatos y en los hogares de la provincia. La crítica hacia las medidas gubernamentales fue un hilo conductor en las discusiones, enfatizando la necesidad de construir un proyecto de país que contenga a la población afectada.

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Defensa de Cristina Kirchner como candidata

La situación jurídica de Cristina Fernández de Kirchner fue un tema transversal en todo el encuentro. El documento de trabajo sostiene que no existe democracia plena cuando el poder judicial y económico buscan disciplinar a quienes representan a las mayorías populares. La consigna "Cristina Libre" se interpretó como una defensa de la identidad política y del proyecto de nación.

Marziotta dejó claro que la vicepresidenta es inocente, debe estar libre y debe ser la candidata del peronismo el próximo año. Su objetivo es lograr un gobierno que comience a solucionar los problemas económicos y sociales que ha dejado la gestión de Javier Milei. Esta postura se alinea con la defensa de un proyecto popular frente a lo que consideran disciplinas autoritarias.

SUTERH y líderes regionales reafirman unidad

Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, aseguró que el peronismo debe estar unido con todos y todas para expresar una fórmula que contenga a la provincia y al país. Darío Duretti, integrante de la Mesa Política, señaló que los plenarios sirvieron para enriquecerse con ideas de cada región y consolidar una fuerza política contra el gobierno nacional.

Participaron del cierre figuras como Victoria Donda, diputada del Parlasur, y diversos concejales y legisladores locales. Estos encuentros comenzaron el 30 de mayo en Junín y continuaron por toda la provincia. El proceso de organización territorial continuará durante el 2027 en distintos puntos de Buenos Aires.