Peronismo adopta estrategia digital de Lula para elecciones 2027

Estrategas brasileños de Lula visitaron Argentina para capacitar al peronismo en comunicación digital, buscando replicar el éxito de WhatsApp contra La Libertad Avanza.

El peronismo ha iniciado una implementación estratégica detallada para las elecciones presidenciales de 2027, centrándose en las herramientas digitales que garantizaron el triunfo de Lula en Brasil. Tres integrantes clave del equipo de comunicación del presidente brasileño llegaron a la Argentina para transferir conocimientos técnicos y tácticos a la dirigencia opositora. Esta misión tiene como objetivo principal fortalecer una unidad contra el gobierno de La Libertad Avanza y potenciar la movilización de la base militante.

Los especialistas visitaron a Cristina Kirchner en su departamento ubicado en San José 1111, así como a Sergio Massa en sus oficinas de Avenida Del Libertador en Retiro. El diputado André Janones, conocido como el general digital de Lula, lideró esta delegación junto a los estrategas Chico Kertész y Rafael Marroquim. Ambos últimos formaron parte de Nordx, la agencia responsable de la campaña que integró redes sociales, análisis de datos y producción audiovisual.

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Adopción de tácticas de WhatsApp y redes

La experiencia brasileña demostró que el canal de WhatsApp puede superar los diez millones de seguidores y convertirse en un factor determinante. Durante la segunda vuelta de las elecciones de octubre 25 de 2024, la campaña digital de Lula revirtió una diferencia de 2,2 millones de votos, asegurando un triunfo con el 51,7% de los sufragios. Janones distribuyó consignas y misiones para que los usuarios compartieran contenido desde sus cuentas personales.

Esta metodología permitió llegar directamente a la población joven, un grupo demográfico que conocía la historia política de Lula pero no su trayectoria como dirigente sindical. El enfoque también priorizó temas sensibles como salarios, condiciones laborales y endeudamiento familiar. Rafael Marroquim afirmó previamente que lo digital solo gana cuando pisa la calle, validando la unión de ambas estrategias.

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Formación de un nuevo frente opositor

La reunión entre los expertos brasileños y los líderes argentinos buscó definir acciones concretas para convocar a la juventud y mantener la unidad en un único frente. Massse dedicó a escuchar y tomar nota durante dos horas de conversación sobre cómo replicar esta efectividad en el territorio argentino. Las fuentes cercanas al exministro describieron el encuentro como una sesión de trabajo dedicada al aprendizaje de la experiencia desplegada en Brasil.

Algunos dirigentes ya proponen construir un Ejército del Peronismo inspirado en la estructura comandada por Janones. La iniciativa incluye un canal de lanzamiento que invita a los seguidores a ser parte de la historia y asegurar la victoria contra la extrema derecha. Este movimiento busca consolidarse como una comunidad digital de militantes con capacidad de crecimiento acelerado.

Reacciones oficiales y contexto internacional

El canciller libertario Pablo Quirno ironizó sobre la visita en redes sociales, comparando la visibilidad del evento con la canción Despacito. Paralelamente, Javier Milei continúa sin reconocer la victoria electoral de Lula, justificando su postura con afirmaciones falsas sobre el reconocimiento mutuo de triunfos. La estrategia argentina apunta a derrocar al partido libertario, percibido como funcional a las necesidades del presidente estadounidense Donald Trump.

Con este respaldo técnico y humano, el peronismo espera replicar el éxito del Partido de los Trabajadores en las urnas de 2027. La transferencia de know-how digital representa un cambio de paradigma en la comunicación política de la oposición. La aplicación de estas tácticas definirán la capacidad de reacción frente a las iniciativas del gobierno actual.