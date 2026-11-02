Peronismo 2027: Desdoblamiento electoral y disputas internas definen escenarios provinciales y nacionales

El debate sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales en Argentina influye en las alianzas del peronismo para 2027, con tensiones entre Kicillof, Uñac y La Cámpora.

El posible desdoblamiento de las elecciones provinciales en Argentina ha introducido una nueva y compleja variable en la disputa por el liderazgo interno del peronismo de cara a las elecciones nacionales de 2027. Esta posibilidad de que varias provincias elijan a sus gobernantes en una fecha anterior a la presidencial podría alterar significativamente el equilibrio de fuerzas dentro del Partido Justicialista (PJ). Dicha dinámica podría fortalecer notablemente la capacidad de negociación territorial de quienes logren concretar victorias electorales en las jurisdicciones anticipadas, mientras las principales facciones del partido continúan manteniendo profundas diferencias estructurales sobre la definición de las candidaturas y los mecanismos precisos para elegirlas.

Tensiones entre Kicillof y La Cámpora por primarias

La discusión sobre el calendario electoral adquiere una especial relevancia estratégica en dos distritos clave: Buenos Aires y San Juan. En estas provincias, las decisiones definitivas sobre la agenda comicial todavía están pendientes y representan puntos de quiebre políticos. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, está evaluando activamente la posibilidad de volver a separar los comicios provinciales de los nacionales, una jugada que busca consolidar su posición política local y nacional.

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Paralelamente, Sergio Uñac apuesta firmemente a que Marcelo Orrego implemente una estrategia similar en San Juan. Aunque ambos políticos buscan fortalecer su proyección a nivel nacional mediante estas maniobras, sus necesidades y contextos políticos internos son fundamentalmente diferentes. La situación de Kicillof requiere que resuelva urgentemente el tema de su sucesión sin perder influencia política en el principal distrito electoral del país, donde el peso demográfico es decisivo.

Por su parte, el exmandatario sanjuanino pretende recuperar una gobernación que el peronismo perdió en las elecciones de 2023, lo que le exige una gestión territorial distinta. La interna bonaerense condiciona directamente la estrategia electoral nacional, ya que Kicillof necesita acordar las condiciones exactas de su sucesión y la conformación de las listas legislativas y ejecutivas. En este escenario, La Cámpora busca intensamente conservar su influencia en todas esas definiciones críticas, generando fricciones internas evidentes.

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Las discrepancias también alcanzan al mecanismo para elegir candidatos, en un momento en que el gobernador bonaerense intenta consolidar su proyección presidencial. La tensión se profundizó notablemente después de que Kicillof planteara ante más de veinte intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) la posibilidad de competir en internas, incluso frente a figuras como Cristina Kirchner o Sergio Massa. Esta posición pública provocó fuertes cuestionamientos del camporismo, que vio en estas palabras un desafío a su autoridad narrativa.

El papel de Cristina Kirchner y el escenario judicial

El senador provincial Emmanuel González Santalla recordó públicamente que fue la expresidenta Cristina Kirchner quien impulsó su propia candidatura a gobernador en 2019, mientras que el diputado Facundo Tignanelli también salió a criticar duramente la postura de Kicillof. Con ese conflicto interno todavía abierto y sin resolver, el gobernador convocó para este miércoles, a las 17 horas, al Consejo Provincial del PJ en La Plata. Esta reunión deberá avanzar en la convocatoria al Congreso partidario, que presidirá Máximo Kirchner según el acuerdo alcanzado en febrero, y abordar las definiciones pendientes sobre la Junta Electoral.

Esas instancias tendrán una intervención directa en las decisiones partidarias y electorales que el peronismo deberá resolver antes de 2027, marcando el rumbo de la organización. En paralelo, Kicillof acelera el despliegue del MDF en todo el país y suma nuevos dirigentes que lo pueden acercar a un electorado más esquivo, como Juan Grabois, mientras sigue su recorrido por el interior del país para tejer alianzas. La negociación también involucra intensamente a los intendentes, que reclaman modificar la ley provincial que limita sus reelecciones.

La iniciativa para modificar la ley de reelección todavía no reúne los acuerdos necesarios en la Legislatura y suma otra diferencia importante entre los sectores que deberán negociar, tanto la sucesión bonaerense como el armado nacional. La disputa por el liderazgo del peronismo también está condicionada por la delicada situación judicial de Cristina Kirchner. A pesar de su inhabilitación legal para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo no resigna la posibilidad de que vuelva a competir por la Presidencia.

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Estrategia territorial de Sergio Uñac en San Juan

Esta posición fue ratificada públicamente por Máximo Kirchner y mantiene abierta la discusión sobre el papel exacto de la expresidenta en el armado electoral de 2027. En ese complejo escenario, La Cámpora sigue de cerca el trámite iniciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y espera con ansias que, antes de fin de año, haya una respuesta concreta sobre la medida cautelar solicitada para suspender la inhabilitación. El organismo advirtió que el análisis de la cuestión de fondo podría demorar varios años, pero esa demora en el fondo no implica necesariamente el mismo plazo para resolver el pedido cautelar.

La posibilidad de que San Juan vote antes de las elecciones nacionales tiene una importancia particular para Uñac, que busca recuperar la gobernación mientras trabaja activamente en su proyección presidencial. Una victoria provincial anticipada no es una condición indispensable para sostener sus aspiraciones presidenciales, pero le permitiría llegar a la discusión por las candidaturas del PJ con un mayor respaldo territorial consolidado. La decisión sobre el calendario, sin embargo, depende completamente de Orrego.

Por eso su proyección nacional se apoya además en su actividad fuera de San Juan. Este lunes viajará a La Rioja, donde Ricardo Quintela también busca ordenar su sucesión sin perder influencia en las negociaciones nacionales. En Buenos Aires, Uñac abrió una oficina política en Rivadavia y Ayacucho, cerca del Congreso, desde donde organiza parte de su actividad y reúne a sus equipos de campaña estratégicos. Pero mientras desarrolla esa agenda nacional, todavía debe resolver quién encabezará la propuesta del peronismo para recuperar San Juan.

Entre los dirigentes que impulsa para disputar la gobernación están los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge Chica, cuyas posibilidades analíticas será evaluar con mediciones electorales precisas. Este proceso de definición de líderes locales y nacionales se entrelaza cada vez más con la estrategia global del peronismo, donde cada movimiento territorial puede tener repercusiones directas en la capacidad de competir por la presidencia. La incertidumbre sobre el calendario electoral y las condiciones de las primarias sigue siendo el eje central de estas negociaciones internas, definiendo no solo el futuro de las provincias, sino la arquitectura política del país para los próximos años.