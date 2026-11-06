Peritos confirman que Felicitas Alvite no muestra remordimiento por accidente de Walter Armand

Evaluaciones psiquiátricas revelan que Felicitas Alvite se preocupa por la cárcel, no por la muerte de Walter Armand. Detalles sobre el estado mental en el juicio por prueba de velocidad temeraria.

Los peritos del área de salud mental que evaluaron a Felicitas Alvite durante su privación de libertad confirmaron que la joven de 21 años no presenta signos de preocupación ni remordimiento por el accidente de tránsito que causó la muerte de Walter Armand . Las evaluaciones realizadas frente al Tribunal Oral en lo Criminal II señalaron que sus focos de angustia se dirigen exclusivamente hacia las condiciones de su encarcelamiento.

Evaluación psiquiátrica de Felicitas Alvite

La profesional que integró el equipo pericial y acompañó a la acusada durante cuatro meses tras el siniestro fatal detalló que la imputada no mostró inquietud vinculada a la maniobra temeraria al volante. Durante las sesiones de observación, no se advirtieron comportamientos que indicaran culpa o dolor por la tragedia vial, lo cual contrasta con la expectativa de que una persona afectada por un suceso tan grave manifieste algún tipo de arrepentimiento.

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El diagnóstico oficial concluyó que no existen en la joven enfermedades mentales graves ni trastornos de personalidad. La médica psiquiatra, quien también integra la Asociación Pericial de La Plata , explicó que el estado anímico de Alvite se mantiene estable en términos clínicos, aunque su malestar emocional proviene de la restricción de libertad y no del delito que le imputan.

Defensa cuestiona los informes periciales

Tras la exposición de los informes médicos, el abogado defensor de Felicitas Alvite , Santiago Irisarri , intervino en la audiencia con el objetivo de objetar y cuestionar diversos puntos de los documentos presentados por el ministerio público. Irisarri utilizó una serie de preguntas estratégicas para intentar minar la credibilidad de las conclusiones sobre el perfil psicológico de su representada.

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La estrategia de la defensa se centró en destacar la ausencia de patología mental para argumentar la plena capacidad imputable, aunque también buscó poner en duda las interpretaciones sobre la falta de empatía mostrada por la acusada. Esta línea de ataque pretende restar relevancia a la gravedad emocional que el Estado considera que debería existir en casos de homicidio culposo o temerario.

Cargos penales y próximas etapas del juicio

Felicitas Alvite enfrenta un proceso penal que puede conllevar penas privativas de libertad que oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión. La gravedad de las consecuencias del accidente, que cobró la vida de Walter Armand , mantiene el foco de la prensa y la justicia en el desarrollo de la audiencia y los fallos posteriores sobre la capacidad penal de la imputada.

Paralelamente, Valentina Velázquez , la amiga con quien presuntamente Alvite disputaba una carrera de velocidad al momento del choque, también se encuentra bajo investigación. Velázquez afronta cargos específicos por prueba de velocidad temeraria, lo que implica que la responsabilidad del incidente se analiza bajo múltiples figuras legales que buscan determinar el grado de participación de cada conductor involucrado.