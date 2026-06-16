Pergolini reveló el motivo que lo convenció para el papel de Dios en Para Dios, no.

Durante una entrevista con Juan Gil Navarro en el programa de Cris Morena, Pergolini reveló que no tenía una relación cercana con Cris Morena cuando recibió la propuesta para sumarse al capítulo final de Para Dios, no. Pero, a cambio, Cris Morena le compró su primera PlayStation, lo que lo convenció para aceptar el papel.

Durante una entrevista con Juan Gil Navarro en el programa de Cris Morena , Pergolini recordó su paso por la televisión de ficción y confesó que, al hablar de aquella experiencia frente a las cámaras, se rió entre risas.

Pergolini también sorprendió a Juan Gil Navarro con una confesión que, según aseguró, nunca había hecho pública. Pergolini reveló que no tenía una relación cercana con Cris Morena cuando recibió la propuesta para sumarse al capítulo final de Para Dios, no. ¿Vos sabés por qué yo acepté ese papel? Ya es hora de saberlo. Me dijo algo que pocas mujeres entendieron...

Me compró mi primera PlayStation. No tenía PlayStation. La anécdota generó sorpresa y risas en el estudio, además de recordar uno de los momentos más curiosos de la exitosa tira juvenil que marcó a toda una generación de espectadores





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