Pérez Esquivel llama a la memoria y la rebeldía en el 50 aniversario del golpe

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, lideró el acto conmemorativo del 50 aniversario del golpe de Estado en la UBA, reivindicando la lucha de Madres y Abuelas y convocando a la acción contra la dominación actual.

El emblemático premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel , protagonizó un discurso conmovedor y combativo en el acto conmemorativo del 50 aniversario del golpe de Estado, celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con una voz firme y llena de compromiso, Esquivel reivindicó con fervor la incansable lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, figuras centrales en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad y la justicia.

Su intervención fue un llamado a la memoria, instando a recordar los horrores del pasado para no repetirlos, y a la rebeldía, como motor impulsor de la transformación social y la construcción de un futuro más justo e igualitario. El evento, que reunió a estudiantes, docentes, activistas y personalidades destacadas, se convirtió en un espacio de reflexión, homenaje y, sobre todo, de renovación del compromiso con la defensa de la democracia y los valores fundamentales de la sociedad.\En su apasionado discurso, Pérez Esquivel no solo honró la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, sino que también dirigió su mirada hacia el presente, alertando sobre las nuevas formas de dominación que se ciernen sobre el mundo. Con una clara alusión a las políticas de Donald Trump y Javier Milei, el premio Nobel denunció el avance de ideologías que promueven la desigualdad, la exclusión y el retroceso en materia de derechos humanos. Su mensaje fue una invitación a la resistencia, a la organización y a la acción colectiva para contrarrestar estas tendencias y construir un nuevo mundo basado en la solidaridad, la justicia social y el respeto por la diversidad. El acto, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, fue un claro ejemplo de la importancia de la educación y la reflexión crítica en la formación de ciudadanos comprometidos con la transformación social. Se discutieron también otros temas relevantes como la investigación de la politóloga Daniela Losiggio sobre las bases para lograr un Estado transfeminista, la situación de las Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la preocupación por el acceso al agua y el amparo colectivo presentado por La Pampa por la reforma de la Ley de Glaciares. Además se tocaron temas económicos como la cotización del dólar blue y otros temas de interés.\La jornada, enriquecida por la participación de destacados intelectuales y referentes de la sociedad civil, sirvió para recordar la importancia de la memoria histórica como herramienta fundamental para comprender el presente y proyectar el futuro. Se debatieron los desafíos que enfrenta la sociedad actual, como las brechas tecnológicas y el nuevo rol del docente en el contexto digital, así como la necesidad de promover una educación crítica y transformadora. La agenda del fin de semana, con sus eventos deportivos, también fue un tema de conversación, demostrando la complejidad y la diversidad de los intereses de la sociedad. El evento en la UBA fue mucho más que una conmemoración; fue un espacio de encuentro, de debate y de esperanza, un llamado a la acción para construir un mundo donde la memoria y la rebeldía sean los pilares fundamentales de la lucha por un futuro más justo y humano. La figura de Pérez Esquivel, con su trayectoria de compromiso y valentía, sirvió de inspiración para las nuevas generaciones, demostrando que la lucha por la justicia y la paz es un camino constante que requiere de la participación activa de todos los ciudadanos





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