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Pereira vs. Once Caldas: Sigue el partido en vivo, horario y detalles

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Pereira vs. Once Caldas: Sigue el partido en vivo, horario y detalles
Fútbol ColombianoPereiraOnce Caldas
📆4/10/2026 8:43 AM
📰TyCSports
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Descubre cómo y dónde ver el emocionante encuentro entre Pereira y Once Caldas, válido por la Categoría Primera A de Colombia. Conoce el horario, el estadio, el árbitro y todos los detalles del partido que promete ser un espectáculo futbolístico imperdible.

Pereira y Once Caldas se enfrentan en un emocionante encuentro válido por la Categoría Primera A de Colombia. El partido, correspondiente a la fecha 16, promete ser un duelo vibrante entre dos equipos con historias y aspiraciones distintas en el torneo. Los aficionados al fútbol colombiano podrán disfrutar de cada minuto de este encuentro el viernes 10 de abril.

La cita está programada para las 22:30hs, y el estadio Centenario de Armenia, en Armenia, será el escenario donde se definirá este apasionante choque. No te pierdas la oportunidad de seguir todas las incidencias en vivo, con actualizaciones minuto a minuto y cobertura completa del partido. La expectativa es alta, ya que ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la clasificación. El enfrentamiento entre Pereira y Once Caldas siempre genera interés entre los seguidores del fútbol colombiano, y este encuentro no será la excepción. Los detalles tácticos, las jugadas destacadas y las posibles sorpresas del partido serán analizados en tiempo real para mantener informados a los aficionados. Este partido representa una oportunidad para que ambos equipos demuestren su potencial y consoliden su posición en la tabla de clasificación. La rivalidad histórica entre Pereira y Once Caldas añade un ingrediente extra a este encuentro, prometiendo emociones fuertes y un espectáculo deportivo de primer nivel. Los seguidores podrán vivir la emoción del partido a través de diversas plataformas, asegurando una cobertura completa y accesible para todos. Además de la transmisión en vivo, se ofrecerá análisis exhaustivos, entrevistas exclusivas y actualizaciones constantes para mantener a los fanáticos al tanto de todo lo que suceda en la cancha. La pasión por el fútbol colombiano se encenderá con este enfrentamiento, donde la estrategia, la habilidad y el corazón de los jugadores serán puestos a prueba. La transmisión en vivo estará disponible desde las 22:30hs, y será una oportunidad imperdible para los amantes del fútbol en Colombia y el mundo. El árbitro encargado de impartir justicia en este crucial encuentro será Alejandro Moncada Sánchez, quien tendrá la responsabilidad de mantener el juego dentro de los parámetros de fair play y asegurar un desarrollo justo para ambos equipos. La atención estará puesta en sus decisiones y en su capacidad para controlar las acciones en el campo. Los equipos, por su parte, prepararán sus estrategias y alineaciones para afrontar este desafío con la mayor determinación posible, buscando la victoria y los puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla

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Fútbol Colombiano Pereira Once Caldas Primera A En Vivo

 

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