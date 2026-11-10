Peregrinos en Córdoba celebran la visita histórica del Papa León XIV a la FAdeA

Miles de fieles pasaron la noche en la Fábrica Argentina de Aviones para recibir al Papa León XIV. La emoción y la devoción marcan la llegada del pontífice a Córdoba.

Miles de fieles se concentraron anoche en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba para vivir uno de los eventos religiosos más trascendentales de la historia de la provincia: la visita del Papa León XIV. Familias, grupos de jóvenes, comunidades religiosas y peregrinos de diversas localidades eligieron pernoctar en el lugar para asegurar un espacio y compartir la expectativa de recibir al Pontífice.

La devoción y la espera en la Fábrica Argentina de Aviones

La noche transcurrió con una profunda sensación de fe y organización. Los asistentes llegaron equipados con reposeras, bolsas de dormir y mantas, preparándose para las horas de espera que precedían a la llegada del Papa León XIV. Muchos grupos se organizaron para cantar y rezar juntos, convirtiendo la vigilia en una experiencia comunitaria que trasciende el mero acto de observación.

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La diversidad de los asistentes refleja el alcance del evento. Algunos peregrinos vinieron de localidades cercanas de Córdoba, mientras que otros viajaron cientos de kilómetros desde otras provincias o incluso desde países limítrofes. Para varios de estos participantes, esta oportunidad representa la primera vez que viven una experiencia religiosa de esta magnitud, lo que añade un nivel adicional de solemnidad y emoción al encuentro.

Testimonios de fe de Blas Zelada y Patricia desde Paraguay y San Luis

Blas Zelada, visitante llegado desde Asunción, Paraguay, destacó la excelente organización y el trato amable por parte de los cordobeses. Zelada expresó su disposición para recibir al Santo Padre junto a sus hermanos de Argentina y Latinoamérica, resaltando la calidez del recibimiento local. Este sentimiento de unidad regional es central en la narrativa de la visita.

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Patricia, quien viaja desde San Luis, comparó la convocatoria actual con la experiencia previa hace más de 30 años. Señaló que la expectativa actual supera ampliamente aquella visita histórica, agradando la capacidad de organización de los cordobeses. Para Patricia y su grupo, el esfuerzo por estar presentes es un acto de devoción necesario para encontrarse con el Papa.

El rol de los voluntarios y el impacto en las familias cordobesas

Silvina, voluntaria en el evento, describió la jornada como un hecho histórico fundamental para la identidad de Córdoba. Recordó haber visto al Papa Juan Pablo II a los 10 años de edad y señaló que esta nueva experiencia la fortalece espiritualmente. Su rol como servidora del evento le permite acompañar a los peregrinos y ofrecer un mensaje de esperanza.

Silvina invitó al público a escuchar la palabra de Dios, considerándola el mejor don para los creyentes. Su testimonio subraya la dimensión espiritual del encuentro, donde la fe personal se mezcla con la emoción colectiva de una ciudad entera que espera la presencia del Papa. La devoción de los voluntarios es clave para mantener el orden y la paz durante la vigilia.

Expectativas de paz y unidad en tiempos complejos desde Formosa

Andrea Cabaña, proveniente de Formosa, reflejó el enorme esfuerzo y la devoción de las delegaciones del interior del país. Valoró las facilidades de acceso que presenta la provincia de Córdoba para recibir a los peregrinos. Su presencia es un ejemplo del compromiso de las provincias argentinas con este evento religioso nacional.

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Frente al contexto socioeconómico complejo, la feligresa pidió un mensaje de paz, unidad y progreso para todas las familias. Considera que la sensación de unidad es lo más necesario en estos tiempos difíciles. La visita del Papa León XIV se presenta, entonces, no solo como un acto religioso, sino como una oportunidad para buscar la sanación social y la esperanza compartida.