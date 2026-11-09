Peregrinos caminan hacia Fadea para la misa del Papa León XIV en Córdoba

Miles de fieles peregrinan a pie hacia Fadea en Córdoba para la misa del Papa León XIV, llevando mochilas y equipo de campamento en señal de devoción.

Un gran contingente de fieles ha comenzado a desplazarse a pie desde diversos puntos de la ciudad y la provincia de Córdoba hacia el predio de Fadea. Los peregrinos, equipados con mochilas, imágenes religiosas y una notable expectativa, buscan asistir de forma presencial a la celebración litúrgica programada para este martes.

Detalles de la peregrinación hacia Fadea

El cansancio físico derivado de la caminata queda relegado frente al profundo deseo de llegar al destino final. Miles de personas avanzan paso a paso hacia el lugar que ha sido designado para recibir a una multitud significativa de fieles durante la misa del Papa León XIV. En las horas previas al evento, las rutas y los accesos principales al predio se han transformado en escenarios donde se entrelazan historias personales, encuentros casuales y gestos sinceros de fe.

Also read Los peregrinos ya llegan a Fadea para esperar al papa León XIV en Córdoba: cortes de tránsito y una vigilia muy esperada

Motivaciones espirituales y devocionales

Para una amplia mayoría de los asistentes, este desplazamiento representa una muestra concreta de devoción y una oportunidad única para el encuentro espiritual. Otros fieles perciben la jornada como la posibilidad de formar parte de un momento histórico trascendental para la ciudad de Córdoba y para el país. También hay quienes han decidido sumarse a este trayecto impulsados por cumplir una promesa religiosa, para agradecer los bienes ya poseídos en sus vidas o para solicitar un futuro mejor.

Testimonios familiares en la Circunvalación

Un grupo específico compuesto por tres familias recorre a toda velocidad la colectora sur de la Circunvalación, cerca del puente Armada Argentina. Evangelina, de 38 años, autora de la iniciativa familiar, explica que se anotaron para participar de la misa apenas supieron la visita papal. Han llegado a un punto donde su energía aún desborda, llevando consigo bolsas de dormir y heladeras para pasar la noche en el predio.

Advertisement

Experiencia previa y renovación de la fe

Los integrantes de este grupo familiar relatan que previamente participaron en la beatificación del Cura Brochero en 2013. Evangelina afirma que vienen por la experiencia de comunidad y quieren estar presentes, movidos por la fe y la alegría de los niños que corren entusiasmados. Su expectativa principal está puesta en renovar la fe y la esperanza, pidiendo que el Papa León XIV bendiga al grupo y a todo el país, argumentando que es una necesidad urgente.

Juventud de la Catedral de Córdoba Capital

Un numeroso grupo de más de 350 integrantes de la Catedral de Córdoba Capital resalta sobre la Circunvalación gracias al uso de pilusos amarillo flúor. Sixto, de 23 años, informa que la organización de esta movida comenzó hace unas tres semanas. El grupo cuenta con participantes desde los 12 años hasta adultos que superan los 50 años de edad, demostrando una unión intergeneracional.

Preparación y equipo de campaña

Todos los marchantes avanzan con entusiasmo y energía, aunque cargan con el equipaje necesario para afrontar la larga jornada. El equipo incluye bolsos, mochilas, bolsas de dormir, reposeras y banquetas. La preparación de la caminata requirió semanas de planificación y ahora el grupo avanza hacia su destino con la seguridad de compartir una experiencia de fe en comunidad. Sixto cierra indicando que su sueño es ponerle un piluso al Papa si lo tienen cerca.