Pérdida salarial en Santa Fe: Analizan impacto de Milei y CEPA hasta 2026

Un informe del CEPA revela que los trabajadores privados de Santa Fe perdieron entre 1,8 y 6,7 millones de pesos en poder adquisitivo bajo la gestión de Javier Milei.

Un nuevo informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA) documenta una significativa erosión en el poder adquisitivo de los asalariados en la provincia de Santa Fe durante el primer mandato del presidente Javier Milei. El estudio cuantifica la pérdida acumulada de ingresos reales para cada empleado registrado del sector privado entre noviembre de 2023 y junio de 2026, utilizando dos metodologías distintas de cálculo inflacionario.

Cálculos y Metodología del Estudio Económico

La entidad de análisis comparó la evolución de los salarios reales mes a mes contra el nivel base de noviembre de 2023, sumando las diferencias hasta junio de 2026. Para esta estimación, el CEPA aplicó dos mediciones de inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente del Indec y una estimación alternativa que utiliza la estructura de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. Esta diferencia en las canastas de consumo es fundamental para entender los resultados.

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Según los datos procesados, cada trabajador registrado del sector privado santafesino perdió 1.846.544 pesos de poder adquisitivo acumulado si se utiliza el IPC vigente del Indec. Sin embargo, la cifra asciende a 6.684.726 pesos por trabajador cuando se utiliza la medición de inflación basada en la ENGHo 2017-2018. Ambos valores están expresados a precios de junio de 2026 y representan una estimación de los ingresos reales que dejaron de percibirse respecto del poder adquisitivo que tenían los salarios al comienzo del período.

Divergencia entre Índices y Recuperación Parcial

La diferencia entre ambas mediciones también aparece en la evolución de los salarios reales. Según el IPC vigente, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 las trabajadoras y los trabajadores registrados perdieron 6,7% de su poder adquisitivo. Aunque a fines de 2024 y comienzos de 2025 se produjo una recuperación parcial, en junio de 2026, último dato disponible, los salarios todavía se encontraban 0,7% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

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No obstante, cuando se utiliza la estructura de consumo de la ENGHo 2017-2018, la pérdida de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y junio de 2026 asciende a 10,9%. En ese caso, la serie no muestra la recuperación que surge de la medición con el IPC vigente. La diferencia se explica por la composición de la canasta de bienes y servicios utilizada para medir la inflación. El IPC actual se construye sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004-2005, mientras que la ENGHo 2017-2018 refleja una estructura de consumo más reciente.

La actualización de los ponderadores modifica el peso que tienen los distintos gastos de los hogares en el cálculo del aumento de precios y, en consecuencia, la medición del poder adquisitivo de los salarios. Esto significa que la encuesta más antigua subestima los gastos en categorías cuyos precios han subido más rápido que el promedio, lo que afecta directamente la percepción de pérdida de ingresos.

Impacto Millonario en los Hogares Santafesinos

El informe permite dimensionar el impacto de esa pérdida salarial en el conjunto de la provincia. Para realizar la estimación, el CEPA tomó como referencia los 509.851 trabajadores registrados del sector privado que había en Santa Fe en marzo de 2026, último dato disponible sobre empleo en el informe. Con esa cantidad de trabajadores, la masa salarial acumulada que dejó de percibirse desde noviembre de 2023 equivale a 941.462 millones de pesos si se utiliza el IPC vigente del Indec.

Si el cálculo se realiza con la estructura de consumo de 2017-2018, la cifra asciende a 3.408.214 millones de pesos, es decir, más de 3,4 billones de pesos a precios de junio de 2026. Se trata de una estimación de ingresos que habrían estado disponibles para los hogares santafesinos si los salarios hubieran mantenido durante todo el período el poder adquisitivo de noviembre de 2023.

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El cálculo contempla los ingresos del empleo privado registrado, por lo que no incluye los salarios del sector público ni los de quienes trabajan en la informalidad. Estos datos reflejan una situación crítica donde, con salarios por el piso, no hay forma de llenar el changuito, como señalan los analistas económicos en referencia a la dificultad para adquirir bienes básicos.

Correlación con el Deterioro del Consumo

El estudio también relaciona la evolución de los salarios con el deterioro del consumo en supermercados. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, las ventas de las grandes cadenas comerciales de Santa Fe se ubicaron 4,2% por debajo del nivel inicial. En términos acumulados, la caída de las ventas representa 100.907 millones de pesos, expresados a precios de junio de este año.

Para el CEPA, la evolución del consumo se corresponde mejor con la trayectoria de los salarios calculados a partir de la canasta de 2017-2018, que no muestran una recuperación del poder adquisitivo. Mientras que el IPC vigente refleja una mejora parcial de los ingresos después de la fuerte caída inicial, las ventas en supermercados continúan por debajo de los niveles anteriores al ajuste. Esto sugiere que la mejora nominal o parcial reportada por el índice oficial no se tradujo en un aumento real del poder de compra para las familias santafesinas durante el gobierno de Javier Milei.