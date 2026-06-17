Percepciones de Ganancias y Bienes Personales: ARCA recaudó más de 34.000 millones en el primer cuatrimestre de 2026

La recaudación por percepciones a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales alcanzó los 34.668 millones de pesos entre enero y abril de 2026, representando el 4,2% del total. Se mantienen para compras en el exterior y pagos con tarjeta en dólares, con opción de devolución desde el 1° de enero del siguiente año.

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( ARCA ) informó que, entre enero y abril de 2026, recaudó un total de 34.668 millones de pesos en concepto de percepciones del impuesto a las Ganancias y del impuesto sobre los Bienes Personales .

Esta cifra representa el 4,2% de la recaudación total del tributo en el primer cuatrimestre, que ascendió a 12,58 billones de pesos. A pesar de que los montos absolutos se mantienen relativamente constantes en términos nominales, su peso relativo podría verse afectado por la inflación, ya que en la medición real -ajustada por inflación- las cifras pueden diferir.

Por ejemplo, en el mismo periodo del año anterior, los ingresos por percepciones de Ganancias fueron de una magnitud comparable, evidenciando la estabilidad en la aplicación de este mecanismo de recaudación. Las percepciones a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales continúan vigentes para ciertas operaciones, según el tipo de contribuyente y la naturaleza de la transacción.

Entre los casos más relevantes se encuentran las compras de bienes y servicios en el exterior, que siguen sujetas al régimen de percepción establecido por la Resolución General 5617. Asimismo, los contribuyentes que realicen pagos en moneda extranjera mediante tarjeta de crédito también estarán alcanzados por este mecanismo, a menos que opten por otras alternativas como el pago directo con dólares genuinos desde una caja de ahorro en moneda extranjera o a través de cajeros automáticos.

Para aquellos contribuyentes que hayan sido objeto de percepciones en exceso o que no correspondan, existe la posibilidad de solicitar la devolución de los montos retenidos a ARCA. El proceso puede iniciarse a partir del 1° de enero del año siguiente al de la percepción, previo al vencimiento de los plazos establecidos.

Es importante destacar que, aunque las percepciones representan una porción menor de la recaudación total comparada con otros tributos, su cumplimiento es clave para el sistema de administración tributaria y para evitar sanciones. Los contribuyentes deben estar atentos a las normativas vigentes y a las opciones disponibles para minimizar el impacto de estas retenciones en su flujo de caja, especialmente en un contexto de alta inflación que erosiona el valor real de los montos involucrados





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