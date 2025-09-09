¡Perú vs. Paraguay: Un Clásico Complejo En Medio de una Lucha Desafiante!

Analizamos la situación en la tabla de posición de las Eliminatorias CONMEBOL de cara al partido crucial entre Perú y Paraguay.

El próximo partido entre Perú y Paraguay se acerca, y esta vez es crucial analizar la situación actual en la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL. Al mirar la tabla completa, se puede apreciar que Argentina se mantiene firme como líder con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Su contundencia ofensiva se refleja en los 31 goles anotados, mientras que su defensa ha sido férrea, recibiendo apenas 9 goles.

Brasil, en segundo lugar con 28 puntos, también ha mostrado un buen rendimiento, aunque con una dinámica más irregular. Su rendimiento en los últimos partidos ha sido clave para mantenerse en la lucha por la clasificación directa al Mundial. Uruguay, con 27 puntos, se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. Ecuador, con 26 puntos, también se encuentra dentro de los puestos de clasificación a la Copa Mundial de Fútbol. Colombia, con 25 puntos, Paraguay, con 25 puntos, y Venezuela, con 18 puntos, luchan con intensidad por asegurar su lugar en la próxima Copa Mundial. Bolivia, con 17 puntos, y Perú, con 12 puntos, buscan una remontada en las próximas jornadas para poder aspirar a un lugar en el Mundial. Finalmente, Chile, con 10 puntos, se ubica en la parte inferior de la tabla





