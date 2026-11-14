Perú vence a Bolivia 2-0 y suma segundo triunfo bajo Mano Menezes

Selección peruana liderada por Lapadula y Castro derrotó a Bolivia en Lima. El equipo de Mano Menezes continúa su racha positiva en preparaciones previas al Mundial 2030.

La selección peruana de fútbol logró una victoria contundente por 2-0 ante Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva de Lima el viernes pasado, firmando su segundo triunfo bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes. El encuentro, que tuvo un significado especial por la reciente visita del papa León XIV a la capital peruana, permitió a los blanquirrojos cerrar un ciclo negativo y ofrecer una buena muestra de juego antes de cumplir el primer año de gestión del técnico.

Goles de Lapadula y Castro sellan victoria

El gol inicial llegó a los 12 minutos, tras una intervención del VAR que confirmó un penal a favor de Perú por una jugada del defensor boliviano Héctor Cuéllar. Gianluca Lapadula, delantero del Universitario de Lima, se encargó de ejecutar el lanzamiento con precisión, enviando el balón hacia la izquierda del arco defendido por César Lampe, exjugador de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Atlético Tucumana, para abrir el marcador.

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El segundo tanto fue obra del extremo izquierdo Maxloren Castro, figura del Sporting Cristal. Castro ingresó al terreno de juego por Rodrigo Vilca y, a los 87 minutos, aprovechó un contragolpe para disparar desde fuera del área y superar la guardia de Lampe, cerrando el resultado final y encendiendo la alegría de la afición local.

Racha negativa boliviana y contexto táctico

La derrota profundiza una serie de cinco partidos sin victorias ni goles marcados para la selección de Bolivia bajo el mando de Oscar Villegas. El equipo del altiplano acumuló resultados negativos contra Bolivia (4-0), Argelia (4-0), Paraguay (2-0), Argentina (4-0) y ahora frente a los incaicos, evidenciando dificultades ofensivas claras en su actual etapa competitiva.

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En el duelo del viernes, Bolivia contó con el portero César Lampe, quien ya había enfrentado la presión de los delanteros locales, mientras que Miguel Terceros se destacó como la figura ofensiva para los visitantes, intentando varias llegadas que el arquero peruano Pedro Gallese desvió con manos. A pesar del esfuerzo, el conjunto boliviano no pudo convertir ni siquiera el honorífico gol ante una defensa peruana sólida.

Perspectivas hacia las Eliminatorias 2030

Con este triunfo, Perú acumula dos victorias, un empate contra México (1-1) y derrotas ante selecciones como España, Estados Unidos, Canadá y Colombia en partidos de carácter amistoso o de preparación. El objetivo principal de la dirección técnica es consolidar un esquema de juego efectivo que permita competir con mayor solidez cuando comiencen oficialmente las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030.

Los próximos compromisos programados para ambos conjuntos son el 17 de noviembre, cuando Bolivia enfrentará a Ecuador en Guayaquil, y el 9 de diciembre, fecha en la que Perú se medirá contra Panamá en la ciudad de Cusco, buscando seguir sumando puntos y experiencia para el futuro torneo mundialista.