Perú se adentra en elecciones inciertas: Inestabilidad política y fragmentación del voto

Perú se prepara para unas elecciones generales con un panorama político marcado por la inestabilidad y la incertidumbre. Con ocho presidentes en los últimos años y una fragmentación del voto sin precedentes, el país enfrenta el desafío de elegir un nuevo gobierno en medio de una profunda crisis. Las elecciones se caracterizan por una amplia gama de candidatos, propuestas polémicas y la preocupación por la criminalidad.

Perú, un país marcado por la inestabilidad política , tras haber tenido ocho presidentes desde 2016 –la mayoría destituidos por diversas razones– se prepara para celebrar este domingo nuevas elecciones generales. Estas elecciones se llevan a cabo sin un horizonte claro que permita vislumbrar una salida a la constante espiral de crisis, generando una gran incertidumbre sobre los dos candidatos que finalmente disputarán la segunda vuelta. Más de 27.

3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir entre un número récord de 35 candidatos presidenciales, lo que representa una fragmentación del voto sin precedentes. Esta situación provoca que ningún candidato supere el 14% de intención de voto, según las últimas encuestas difundidas. Los márgenes tan ajustados hacen que el resultado sea impredecible. Un sector significativo de electores tomará su decisión en el último momento, abrumados por una extensa boleta que incluye cinco elecciones simultáneas: presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.\La principal preocupación de los peruanos de cara a estas elecciones es el auge de la criminalidad. Esto ha influenciado la campaña electoral, que ha girado en torno a propuestas que, en algunos casos, podrían contravenir los derechos humanos. Entre ellas, se destaca la idea de salirse del Pacto de San José para implementar la pena de muerte y el retorno de los 'jueces sin rostro' (encubiertos). En cuanto a los candidatos, destaca la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien ha perdido en segunda vuelta en las tres elecciones anteriores. Hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko promete 'orden', similar a la que, según ella, existió durante el gobierno de su padre, quien fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por otro lado, el ex alcalde de Lima (1990-1995) Ricardo Belmont (Obras), un empresario de 80 años, ha experimentado un ascenso significativo en las últimas semanas. Belmont, con un discurso que mezcla lo conservador con lo social, ha logrado conectar con un electorado desencantado, un fenómeno similar al que experimentó el izquierdista Pedro Castillo en 2021. También se suma a la contienda Carlos Álvarez (País Para Todos), un cómico de televisión que ha imitado a políticos durante décadas y que ahora incursiona en la política con un proyecto de derecha, generando comparaciones con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, también conocido por su pasado como comediante. \Otros candidatos también buscan un lugar en la segunda vuelta. Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima y líder del partido ultraderechista Renovación Popular, conocido como 'Porky', un ferviente católico, miembro del Opus Dei y admirador de Donald Trump, es uno de ellos. Por otro lado, desde la izquierda, emerge Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ex ministro de Castillo, quien promete liberar a Castillo de su condena por el fallido autogolpe de Estado. Sánchez busca retomar el proyecto político con el que se identifica una considerable parte de la población peruana, que considera que las élites políticas y económicas impidieron que Castillo gobernara. Las heridas generadas por la represión a las protestas tras el encarcelamiento de Castillo y el ascenso de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025) aún están abiertas. Boluarte, quien se congració con las fuerzas dominantes en el Legislativo, ha sido criticada por sus opositores, quienes la acusan de formar un 'pacto mafioso'. Tras estas elecciones, Perú recuperará un Parlamento bicameral, una decisión tomada por el actual Legislativo a pesar de lo votado en un referéndum de 2018, donde la opción 'No' a la bicameralidad ganó con un 90.5% de los votos válidos. Además de presidente, los peruanos elegirán 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. La configuración del nuevo Senado, que no podrá ser disuelto por el presidente, sugiere que el próximo presidente podría ser débil frente a un Parlamento con mayor poder, lo que podría prolongar la inestabilidad política y la sucesión de presidentes





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