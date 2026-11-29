Informe de la MAA revela que pymes agropecuarias generan 17.800 millones de dólares anuales pero enfrentan crisis por costos, importaciones y falta de políticas públicas.

Los pequeños y medianos productores rurales de Argentina constituyen la columna vertebral del abastecimiento alimentario interno, yet operan bajo condiciones estructuralmente desiguales. Un estudio detallado de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) demuestra que estos actores generan aproximadamente 17.800 millones de dólares anuales en ventas directas al consumidor, asegurando la llegada de alimentos básicos a las mesas de la población.

La presencia numérica de estos agricultores es abrumadora en la mayoría de las cadenas productivas analizadas, representando entre el 75% y el 98% del total según la actividad específica. Su contribución cuantitativa es fundamental, ya que son responsables de generar el 76% de la producción de verduras, el 72% de la hoja verde para yerba mate y el 67% de las frutas cosechadas en el país.

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Impacto económico y distribución de tierras

El análisis de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) destaca que los productos provenientes de pequeñas y medianas explotaciones representan alrededor de 17.800 millones de dólares anuales en ventas al consumidor. Casi la mitad de este valor corresponde a frutas y verduras, las cuales representan el 32,7% del consumo medido en kilos, pero apenas el 16,2% del gasto total en alimentos.

Estas actividades también son clave en la generación de empleo rural. La producción de frutas demanda unos 38 puestos de trabajo cada 100 hectáreas y la de verduras, 31. En la carne vacuna, en cambio, la cifra es de apenas 0,4. Este protagonismo contrasta con la desigual distribución de la tierra. En la producción de granos de la región pampeana, tres de cada cuatro explotaciones son pequeñas o medianas, pero manejan apenas el 15% de la superficie.

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Concentración histórica y desafíos actuales

La concentración de la tierra también se refleja en el largo plazo. Entre 1988 y 2018 desapareció casi la mitad de las explotaciones agropecuarias de la región pampeana. En ese período, el único estrato que creció fue el de los establecimientos de más de 2.500 hectáreas. Mientras las unidades más pequeñas perdieron terreno, las grandes ampliaron su presencia.

La desigualdad también alcanza al reparto del precio final. En las verduras, los productores reciben en promedio 33 pesos por cada 100 que paga el consumidor. En las verduras de hoja, la participación baja a 20 pesos. En la yerba mate llega apenas a 16,4 pesos. Quienes realizan buena parte del trabajo y asumen los riesgos de producir reciben una porción reducida del valor, mientras la industria y la comercialización concentran otros eslabones de la cadena.

Presión de importaciones y crisis social

A este escenario se suman la caída del consumo, el aumento de los costos y el ingreso de alimentos importados. Según datos del Mercado Central, las importaciones de productos frutihortícolas crecieron casi un 114% en septiembre de 2026 respecto del mismo mes del año anterior. La competencia externa agrega presión sobre productores que ya tienen dificultades para cubrir sus gastos y encontrar mercados para su producción.

Del otro lado de la cadena, el acceso a los alimentos también se vuelve cada vez más difícil. El 41% de los hogares con niñas, niños y adolescentes que recurren al endeudamiento lo hace para comprar comida. Mientras las familias se endeudan para alimentarse, los productores que abastecen buena parte de esos alimentos enfrentan una crisis que pone en riesgo la continuidad de sus explotaciones.

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Agenda política y reuniones con el Estado

Desde la MAA advierten que esta situación obliga a discutir qué modelo agropecuario necesita el país y qué lugar ocupa el abastecimiento interno. Entre los principales problemas señalan la falta de políticas públicas, las dificultades para acceder a la tierra y al agua, los obstáculos para conseguir financiamiento y la competencia de los productos importados.

Como parte de esa agenda, dirigentes de la MAA se reunieron con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para analizar los resultados del informe. También proyectan encuentros con otros espacios políticos del campo popular para impulsar una política agroalimentaria integral que atienda las necesidades de quienes producen y las dificultades de los sectores populares para acceder a los alimentos. Fernando Gómez es integrante del Centro de Estudios de la Tierra (CET - UTT).