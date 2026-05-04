“Pequeño J” trasladado a Argentina por el triple crimen de Florencio Varela

El presunto autor del triple homicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez llegó a Argentina para ser indagado. El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y la custodia de Interpol.

Rapado y vestido de blanco, Tony Janzen Valverde, alias “ Pequeño J ”, fue trasladado a Argentina este lunes para ser indagado por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre pasado en la localidad de Florencio Varela .

Pequeño J fue llevado desde la cárcel de Cañete hacia Lima, para abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez rumbo a Buenos Aires. En las imágenes del traslado se lo pudo ver al acusado rapado y vestido con un uniforme de preso en color blanco que llevaba la leyenda 'INPE Perú', en referencia al Instituto Nacional Penitenciario de ese país.

Se estima que Pequeño J llegó a Argentina este lunes poco después de las 19 en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina proveniente de Lima, aterrizando en la base aérea de El Palomar, aunque también se mencionó la posibilidad de su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El operativo de custodia estuvo a cargo de un comando de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, un área de la Policía Federal enlazada a Interpol.

Tras el aterrizaje, el detenido fue trasladado a la sede de la PFA en Villa Lugano, donde permanecerá en una celda hasta la mañana del martes, cuando será indagado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien instruye la causa. La indagatoria se realizará mediante una videollamada. Pequeño J está acusado de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento.

Pequeño J fue entregado a Interpol durante la madrugada en cumplimiento de un requerimiento internacional por el delito de homicidio agravado, bajo estrictas medidas de seguridad. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, en cumplimiento de la orden de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, entregó a Pequeño J a los efectivos de Interpol.

La entrega se realizó a las 04:15 del lunes 4 de mayo, siguiendo los protocolos de seguridad del INPE y de Interpol. Los agentes penitenciarios custodiaron al interno hasta su entrega a Interpol y firmaron la documentación correspondiente. El operativo fue liderado por el presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa.

Además, fue extraditado Chininin Chuquihuanga Icsar, requerido por Argentina por agresión sexual contra una menor de edad. Se realizó una evaluación médica a ambos internos para garantizar su estado de salud. El triple crimen de Florencio Varela involucra a “Pequeño J” como miembro de un plan criminal organizado por una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga sustraída a la organización.

Según la investigación, el 19 de septiembre de 2025, Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron engañadas en Ciudad Evita y subidas a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta. Fueron trasladadas a una casa en la calle Chañar 702 de Florencio Varela, donde fueron golpeadas, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar y la camioneta fue incendiada.

La acusación contra Gutiérrez se agrava por ser menor de 18 años. La calificación penal incluye homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, “criminis causa” y, en algunos imputados, violencia de género.

El expediente judicial, a cargo de Ignacio Calvi, sostiene la existencia de una organización compuesta por al menos otras 10 personas imputadas: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pequeño J Triple Crimen Florencio Varela Extradición Interpol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Franco Colapinto alegra a Alpine: “Deberías volver a Argentina antes de cada carrera”, bromeó su jefe“Está más contento con el coche”, apuntó en Miami Steve Nielsen, que tuvo “muchas charlas” con el piloto que largará 8º este domingo

Read more »

Primer cultivo controlado de macroalgas en Argentina para bioinsumos agrícolasEn Puerto San Julián, Santa Cruz, se realizó la primera cosecha de macroalgas cultivadas en agua salada, un proyecto piloto que busca transformarlas en bioinsumos para el agro y preservar los bosques naturales de algas. La iniciativa, liderada por la Fundación Por el Mar, cultiva Macrocystis pyrifera (cachiyuyo) en el mar para evitar su extracción del ecosistema y explorar una nueva cadena productiva.

Read more »

Análisis de la Tabla de Posiciones de la Primera División Femenina ArgentinaUn repaso a la tabla de posiciones de la Primera División Femenina de Argentina de cara al partido entre Huracán y Unión de Santa Fe, destacando los equipos líderes y la situación de ambos contendientes.

Read more »

Dante Gebel: del éxito religioso en Argentina a la expansión global y los rumores políticosLa historia de Dante Gebel, desde sus inicios como predicador en Argentina hasta su expansión internacional y su posible incursión en la política, refleja su capacidad para reinventarse y mantener su influencia en el mundo evangélico.

Read more »

Extraditan este lunes a Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio VarelaTony Janzen Valverde Victoriano es extraditado este lunes desde Perú para ser indagado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Read more »

Llega a Argentina 'Pequeño J', presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio VarelaEl principal acusado en el caso del brutal asesinato de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo será extraditado desde Perú y puesto a disposición de la Justicia Federal Argentina.

Read more »