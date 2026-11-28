Conoce la historia de Pepe, quien desde hace cuatro décadas cuelga la icónica bandera Budge en La Bombonera, un símbolo de lealtad y tradición del club.

Pepe, un hombre de 60 años originario de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, ha dedicado los últimos 40 años a colgar la bandera Budge en La Bombonera. Su rutina inquebrantable garantiza la presencia del icónico trapo amarillo y azul antes de cada partido del equipo Xeneize, independientemente de las condiciones climáticas o la dificultad de la logística.

Origen de la tradición Budge en el estadio

La conexión de Pepe con el club de Brandsen 805 comenzó en su infancia cuando, a los cuatro años, dibujaba planos de un estadio que aún no había visitado. En cada ilustración incluía una bandera amarilla con letras azules llamada Budge, inspirada en lo que había visto por televisión. Esta pieza se ha convertido en una reliquia identificada por la mayoría de los hinchas que han pisado el estadio.

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La identidad de esta bandera ha evolucionado a lo largo de las décadas. Aunque actualmente presenta tonos más fluorescentes, ha pasado por variaciones en brillo, opacidad y tamaño. Existe una cuenta de Instagram exclusiva, Budge es de Boca, dedicada a documentar su presencia constante, lo que refleja su estatus como un elemento central de la cultura del club.

Logística y habilidades de Pepe en La Bombonera

Pepe trabaja como mayorista de golosinas en Puente La Noria durante la semana, pero sus fines de semana o los días de fixture están reservados exclusivamente para el estadio. Llega con dos horas de antelación al arbitraje para realizar su trabajo, el cual los aficionados comparan con resolver un rompecabezas complejo debido a la altura y la accesibilidad del lugar.

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Su habilidad para trepar rejas y estiramientos elásticos le permite colgar no solo su bandera, sino también otras que representan ausentes y barrios. Utiliza sogas y asiste a la ayuda de acompañantes para asegurar que prendas como las de Bella Vista, San Luis, Mendoza, Magallanes, Funes y Chaco cuelguen correctamente en menos de media hora.

Pepe afirma que él mismo realiza las letras de la bandera y las cose una costurera. Su experiencia incluye llevar una versión reducida de la enseña a Inglaterra durante el partido contra Arsenal y a Japón en cuatro ocasiones distintas. Aunque nunca le han robado su bandera propia, confiesa que una versión se perdió en el pasado, lo que subraya su extrema precaución y cuidado.

Contexto deportivo y declaraciones recientes

Esta tradición se mantiene vigente en la previa al enfrentamiento contra Independiente Rivadavia. Pepe se presenta en su lugar habitual, saluda brevemente y se prepara para la tarea, mostrando una lealtad inquebrantable que ha perdurado durante cuatro décadas sin interrupciones significativas.

El entorno deportivo también incluye a Sebastián Villa, quien se encuentra en una etapa de transición entre el pasado que lo persigue y su futuro en Boca Juniors. Villa ha expresado públicamente su determinación de ganar, afirmando que el equipo va por todo en la temporada actual.

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La filosofía de Pepe se resume en su dependencia total del club. Declara que donde va Boca, ahí van sus planes y que su felicidad radica en ser hincha, con o sin victoria. Esta postura refleja que, para él, la historia y la bandera son secundarias frente a la devoción pura al club que lleva tatuado en el alma.