Penthouse en El Río de la Plata de $8 mils y 568 mts2 vendidos en GBA

Un penthouse con una terraza privada y una vista panorámica al río en el área premium de Vicente López se ha vendido por u$s8 millones y ofrece, además, la opción de alquiler mensual de u$s30.000, al contar con 568 metros cuadrados totales y 8 ambientes. También presenta tres cocheras cubiertas y una parrilla.

Un penthouse que también es tríplex (distribuido en tres niveles) ubicado dentro del complejo Al Río, en Vicente López, salió a la venta por u$s8 millones y se ha convertido en una de las propiedades más caras disponibles hoy en el Gran Buenos Aires (GBA).

La unidad tiene 568 metros cuadrados totales, 8 ambientes, cuatro dormitorios en suite, cuatro baños, tres cocheras cubiertas y una terraza privada con quincho vidriado, parrilla e hidromasaje. Además, también se ofrece en alquiler por u$s30.000 mensuales, mientras que las expensas rondan los $5 millones por mes





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