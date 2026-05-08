Pentágono Desclasifica Documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados y Incluye Viáticos de Bariloche

El archivo desclasificado por la NASA contiene un informe independiente sobre ovnis redactado por la asociación francesa Cometa (Comité d’Études Approfondies), publicado anteriormente en la revista francesa VSD en 1999, detalla el resultado de un estudio realizado por el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (Ihedn, por sus siglas en francés). El informe analiza la organización de la investigación en el exterior y incluye un caso emblemático en la Argentina.

WASHINGTON. - La desclasificación de archivos gubernamentales sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificado (FANI) por parte del Pentágono , con fotos y videos 'nunca antes vistos', incluye también decenas de documentos en formato PDF, y en uno de ellos hay una mención a un caso emblemático en la Argentina: el de un piloto de Aerolíneas Argentinas que aseguró haber visto un ovni mientras aterrizaba un Boeing 727 en Bariloche.

El archivo desclasificado por la NASA contiene un informe independiente sobre ovnis redactado por la asociación francesa Cometa (Comité d’Études Approfondies), publicado anteriormente en la revista francesa VSD en 1999, en el que se detallan los resultados de un estudio realizado por el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (Ihedn, por sus siglas en francés). El título del informe es 'Ovnis y defensa: ¿para qué debemos prepararnos?

' En un capítulo del extenso reporte, sobre la 'organización de la investigación en el exterior', detalla el episodio ocurrido el 31 de julio de 1995 en Bariloche, cuando el piloto de Aerolíneas Argentinas Jorge Polanco, que comandaba el vuelo 674, vio durante 17 minutos una serie de luces que se movían frente al Boeing 727





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