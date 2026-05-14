PensarLab: Crisis en el bolsillo de los argentinos bajo la gestión de Milei

El informe de PensarLab, think tank del PRO, describe una situación crítica para el bolsillo de los argentinos bajo la gestión de Javier Milei y hace un llamado de atención sobre algunos indicadores clave. El reporte de mayo, titulado 'sobreviviendo', defiende el superávit fiscal y el superávit comercial récord, pero advierte que el ingreso disponible cayó 5,4% desde el inicio de la gestión y que solo 1 de cada 10 argentinos cree que el gobierno está resolviendo los problemas económicos.

El informe de PensarLab, think tank del PRO, describe una situación crítica para el bolsillo de los argentinos bajo la gestión de Javier Milei y hace un llamado de atención sobre algunos indicadores clave.

El reporte de mayo, titulado 'sobreviviendo', defiende el superávit fiscal y el superávit comercial récord, pero advierte que el ingreso disponible cayó 5,4% desde el inicio de la gestión y que solo 1 de cada 10 argentinos cree que el gobierno está resolviendo los problemas económicos. El documento fue elaborado por PensarLab con datos de la consultora Poliarquía, la encuestadora Casa Tres, estadísticas del INDEC y Banco Central (BCRA).

Mientras el expresidente Mauricio Macri empieza a lanzar mensajes críticos hacia Milei, el informe distingue entre el deterioro del bienestar y los indicadores macroeconómicos estructurales y deja una fuerte conclusión.

'Los cimientos macroeconómicos del plan económico del gobierno aún siguen sólidos y tenemos que seguir defendiéndolos. Una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el bienestar social', escribe Alejandro Catterberg, director de Poliarquía. En esta línea, advierte que 'el incremento del mal humor social reciente y pérdida de apoyo del gobierno libertario no se explica solo por los escándalos y denuncias recientes sino que tienen un correlato en el bolsillo de las familias'.

Un indicador central del informe es el ingreso disponible, definido como lo que queda en el hogar luego del pago de impuestos y gastos fijos como tarifas y expensas. Ese indicador cayó un 2,1% en febrero, su mayor descenso desde marzo de 2024, y actualmente se ubica 5,4% por debajo del nivel de noviembre de 2023. El factor determinante fue el alza de los gastos fijos. La electricidad y el gas subieron 8,9% en febrero y las expensas, 4,5%.

Los mismos pasaron de representar el 16% del ingreso familiar a fines de 2023 al 24% actual, casi 8 puntos más. La caída no fue pareja. En los hogares de mayores ingresos, el ingreso disponible retrocedió 1,4% desde el inicio de la gestión. En los hogares de menores ingresos, la caída fue de 5,8%.

En paralelo, el salario mínimo registró un deterioro del 39%, su nivel más bajo en 20 años. Según el índice de salarios del INDEC, la caída fue generalizada: el sector registrado cayó 8,9%, con una baja de 3,5% en el privado formal y de 18,3% en el público. El documento estima que, desde el inicio de la gestión, un empleado estatal nacional perdió el equivalente a 10 salarios mensuales.

En tanto, el 56% de los encuestados declaró que no le alcanza el sueldo, el pico histórico durante esta gestión. El diagnóstico de la organización dirigida por María Eugenia Vidal se aparta del discurso oficial: mientras el Gobierno festeja 'récords históricos' de crecimiento del consumo privado, advierte 'matices importantes sobre esa afirmación'. El informe reconoce que el consumo privado creció 7,9% en 2025, el nivel más alto desde que el INDEC inició la serie en 2004.

Sin embargo, señala que el rebote se concentra en bienes durables y turismo al exterior.

'Aun cuando ciertos agregados muestran recuperación, el ingreso disponible de los hogares —es decir, lo que queda después de afrontar gastos fijos como tarifas, alquileres y otros consumos forzados— todavía aparece por debajo del nivel de fines de 2023. Y, además, varios indicadores sectoriales de la oferta siguen mostrando números débiles: caídas en ventas de supermercados y centros de compras y puntos de ventas minoristas', advierte.

Mientras las ventas de turismo emisivo subieron 60%, las escrituras en la Provincia de Buenos Aires 54% y los autos 44%; en simultáneo, los canales de consumo cotidiano retrocedieron: la indumentaria cayó 40%, los celulares 29%, los mayoristas 21% y los supermercados 9%.

'Nuestros números muestran que en los últimos meses la cantidad de familias que acceden al consumo perdió dinamismo. También muestran que ese nivel sigue siendo más alto que antes de la llegada de este gobierno. Esa evolución ocurre en un contexto mucho más complejo que el de una simple recuperación o caída: se da en medio de un cambio de modelo económico', plantea Pensar.

La encuestadora Casa Tres registró en abril el 64% de sentimientos negativos sobre el futuro del país, la mayor marca desde diciembre de 2023. La esperanza cayó del 45% en diciembre de 2025 al 31% en abril de 2026, 14 puntos en cinco meses. En diciembre, los problemas institucionales dominaban las preocupaciones. En marzo, los problemas macroeconómicos escalaron al primer lugar con el 31%, y los problemas de costo de vida al segundo con el 27%.

El 55% de los argentinos atribuye el deterioro económico a las políticas de Milei. Solo el 38% lo adjudica a la herencia del gobierno anterior, uno de los registros más bajos desde el inicio de la gestión. El 57% considera que el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas económicos. El 58% cree que el país va por el camino equivocado





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