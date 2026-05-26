Pelea entre jinetes en Berazategui durante Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista

Un episodio sorprendente ocurrió durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista en Berazategui, Argentina. La pelea entre dos jinetes interrumpió el desfile y generñ la sorpresa entre los participantes. La pelea se grabó por vecinos y se difundió en redes sociales. Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas que desencadenaron la pelea. La pelea terminó desplazando el foco del evento y generando una gran cantidad de stir. La pelea entre jinetes en un evento patrio ha generado debate y concerned entre los participantes y منظones locales.

En un incidente sorprendente, dos jinetes se pelearon durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista en Berazategui , Argentina . La pelea, que se grab贸 por vecinos y gener贸 sorpresa entre los participantes del evento.

Despuエル episodio, la autoridad localO pocaspuntos relevantes pero que sin embargo trascendieron informaciones en las redes sociales. , una plaza desordenada.

Sin embargo, la pelea entre los jinetes terminó de desplazando el foco de la celebración y gener贸 una gran sorpresa entre los participantes. Emiten mismuros: Si bien la gravedad del incidente todavía delineada. La pelea entre jinetes genero sorporaeza entre participantes, Debido al estatus emocional ambigu





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