Películas que merecen una segunda oportunidad: Speed Racer y Jack

Un análisis de cómo filmes inicialmente fracasados como Speed Racer y Jack de Coppola merecen ser reevaluados por su valor artístico y su tratamiento de la infancia.

Hay varios films que pese a haber sido destrozados por la crítica o ignorados por el público deberían ser tomados en cuenta a la hora de decidir qué ver.

Quizás alguna vez se pregunten cómo puede ser que esa película que les gustó tanto no haya sido un éxito o esa otra, que todo el mundo conoce porque a cualquier persona con la que hablan le resulta conocida, haya sido un fracaso notorio. También es posible que nos odien a nosotros, pobres y simples críticos de cine, por ajusticiar lo que tanto les ha gustado.

Pues bien, sí: somos humanos y cambiamos de opinión con el paso del tiempo, tanto para mejor como para peor. Y cabe la posibilidad, casi diríamos la certeza, de que aquello que fue un fracaso notable o algo que pasó inadvertido, con el tiempo, se convierta en parte del canon, encuentre su público, pueda verse como debería haberse apreciado en su estreno.

No siempre las obras de arte, y una película incluso mala lo es, están hechas para el momento en el que se estrenan. Es posible que se adelanten o que, por razones totalmente accidentales, no sincronicen con la audiencia de su época. Un ejemplo fascinante es Speed Racer, la adaptación del anime de los Wachowski, que fue destrozada en millones de pedazos por la crítica y generó un fracaso de taquilla monumental.

No solo no lo merecía, sino que hoy requiere reevaluación. Desde sus primeros momentos, celebra el arte de la animación con citas a técnicas y formas que recuerdan el animé original que cautivó imaginaciones a fines de los sesenta y principios de los setenta. Es una película sobre la felicidad de jugar, sobre cómo un niño ve el mundo con sus males y sus alegrías.

Los actores reproducen con una fidelidad perfecta los diseños de la serie animada, pero eso no es nada al lado de la seriedad que le ponen al juego. Más allá de que, como sabemos, cualquier film que incluya en su reparto a John Goodman sube cinco puntos, y cualquiera con Christina Ricci, por lo menos dos, la película combina de manera muy equilibrada la diversión gráfica con personajes absolutamente humanos.

Hay algo más e importante: las secuencias de acción, tecnológicamente pioneras, la película es anterior a Avatar, algo a tener en cuenta, no solo se entienden, gran mal del género: que el desastre visual genere ruido antes que comprensión, sino que están perfectamente ligadas a la trama, el tono y el desarrollo de los personajes. Básicamente es como pasar en limpio la infancia.

Pero también, en un hermoso momento de diálogo entre Mom, Susan Sarandon, y Meteoro, Emile Hirsch, se explica cómo algo único y bello, así sea en una carrera de autos o una película, emociona por su novedad, por ser arte. La película también ofrece mucha crítica a un sistema y sus perversiones, pero eso no pasa inadvertida porque es básica para su disfrute.

También sobre la infancia, pero mucho más adulta en su planteo, aunque por supuesto que puede verse con chicos, es una de las mejores y más dejadas de lado de las películas de Francis Ford Coppola: Jack, con Robin Williams y un montón de chicos adorables. La premisa es que Jack, interpretado por Williams, nace con una condición que lo hace crecer demasiado rápido. Así, a los 10 años tiene el aspecto de un hombre de 40.

Diane Lane y Brian Kerwin son sus padres, Jennifer Lopez la maestra, y Fran Drescher la mamá de un compañerito que lo ve como un adulto. Pero si bien la película parece tener elementos de la obra maestra Big, apuren si quieren verla porque aún está en Netflix, o parecía haberse pensado como vehículo para la ternura de Williams, es otra cosa: Es la historia de alguien que pide salir al mundo a pesar de todo y enfrentarse a sus dolores y, también, a sus alegrías.

Coppola usa algunos elementos como el acelerado, que ya había usado en otra de esas películas menores y despreciadas a la hora de su estreno, para mostrar cómo registra Jack el universo que lo rodea, pero el film no es ni busca ser lacrimoso, sino un rotundo por qué debemos disfrutar de cada momento feliz y acapararlo en la memoria. Es, también, de las grandes películas infantiles en el sentido de mostrar, de recordarnos, cómo se ve el Universo cuando uno es chico





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