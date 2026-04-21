Pedro Troglio explota en Banfield: descargo furioso contra rumores de salida

Tras el empate ante Independiente Rivadavia, el técnico de Banfield, Pedro Troglio, rompió el silencio con un duro mensaje contra quienes piden su renuncia, reafirmando su compromiso con el club y descartando su salida del banco de suplentes.

La atmósfera en el Estadio Florencio Sola se transformó en un hervidero de alta intensidad tras el empate sin goles frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Sin embargo, el centro de la polémica no residió en las carencias ofensivas mostradas por el equipo, sino en la explosiva conferencia de prensa posterior al partido.

Pedro Troglio, entrenador de Banfield, abandonó cualquier atisbo de diplomacia y lanzó un mensaje cargado de furia contra los sectores que, según él, promueven su salida del club. Con una trayectoria extensa en el fútbol argentino, Troglio se mostró visiblemente afectado por los rumores sobre una posible destitución, calificando de mala gente a aquellos que instigan una crisis donde, a su entender, solo hay un proceso de trabajo que requiere tiempo y paciencia. Durante su intervención, el estratega de 61 años fue enfático al denunciar lo que denominó como una operación orquestada en su contra. Con un tono desafiante, el técnico destacó su compromiso absoluto con la institución, revelando incluso que trabaja en condiciones económicas adversas y con una entrega personal que va más allá de lo meramente contractual. Troglio defendió su gestión asegurando que él y su cuerpo técnico le ponen el cuerpo al proyecto día tras día, sin importar las dificultades institucionales que atraviesa el Taladro en este convulsionado 2026. Ante la consulta sobre su continuidad, el entrenador optó por la ironía y una firmeza inquebrantable, dejando claro que no tiene ninguna intención de dar un paso al costado. Su declaración final, marcada por un tono coloquial y desafiante, resonó con fuerza en la sala de prensa, dejando en claro que su paciencia tiene un límite y que su presencia en el banco de suplentes de Banfield está garantizada por el momento. La situación de Banfield en el Torneo Apertura 2026 es, indudablemente, preocupante. Con apenas 14 unidades en la Zona B y ocupando la duodécima posición, el equipo se encuentra prácticamente fuera de la lucha por los puestos de playoffs a solo dos jornadas para el cierre de la etapa regular. La reciente caída en el clásico ante Lanús dejó heridas abiertas que no lograron cicatrizar con el empate ante la Lepra mendocina. A pesar de estos números negativos y de la racha de seis partidos sin conocer la victoria en condición de visitante, Troglio eligió poner el foco en la actitud de sus dirigidos y en los logros pasados de su ciclo. El entrenador recordó que el equipo ha sabido obtener resultados de jerarquía bajo su mando y exigió mayor respeto para su trayectoria profesional. Para el técnico, la presión mediática y las críticas de ciertos sectores del entorno del club son injustificadas, y reiteró que seguirá al frente del plantel mientras cuente con el respaldo necesario, desafiando a quienes esperan verlo abandonar el barco. La continuidad de Troglio parece ser ahora el eje central del debate en el mundo Banfield, un club que busca paz pero que hoy se encuentra inmerso en una tormenta de declaraciones cruzadas





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