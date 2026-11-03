Pedro Rosemblat revela las cámaras perdidas y el casco desaparecido en la boda de Lali Espósito

Pedro Rosemblat contó que cuatro cámaras entregadas a los invitados de la boda de Lali Espósito nunca fueron devueltas y que el tocado de la cantante terminó en manos de otro invitado.

Pedro Rosemblat contó una situación insólita que descubrió después de su casamiento con Lali Espósito. El periodista relató que la organización del evento había preparado cámaras digitales para que los invitados pudieran registrar distintos momentos de la fiesta, pero cuatro de ellas nunca fueron devueltas.

La iniciativa había surgido como parte de una decisión para limitar el uso de los teléfonos celulares durante el festejo. En lugar de sacar fotos con sus propios dispositivos, los asistentes podían utilizar las cámaras disponibles y dejar el material al retirarse, para que los recién casados conservaran esos recuerdos de una manera más íntima y espontánea.

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Faltan cámaras digitales en la fiesta

Sin embargo, cuando hicieron el recuento al día siguiente, descubrieron que faltaban varios equipos. Según contó Rosemblat, la organización había dispuesto 30 cámaras para que los invitados pudieran sacar fotos y devolverlas antes de irse. Cada dispositivo tenía un cartel con una indicación concreta que pedía devolverlas a los organizadores. Al revisar la lista de entregas, el equipo comprobó que faltaban cuatro cámaras, un número que llamó la atención de todos.

El conductor explicó que, en este tipo de situaciones, los faltantes suelen descubrirse tarde o temprano, ya que siempre se termina rastreando quién tuvo contacto con cada objeto durante la noche. La sorpresa llegó cuando Marcos Aramburu y Lía Copello reconocieron que se habían llevado dos de los dispositivos. El escritor contó que, al acostarse, tocó en su pantalón lo que creía que era su celular y en realidad era una cámara.

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Por su parte, la ilustradora también admitió que tenía una cámara en su casa y se justificó asegurando que había sido un error involuntario. Según explicó, cuando advirtió que se había llevado el equipo, ya no quedaban integrantes de la organización para entregárselo. Rosemblat aceptó la explicación con humor y remarcó que todavía resta descubrir quiénes fueron los otros dos invitados que se quedaron con las cámaras.

Desaparece tocado de Lali Espósito

Pero los dispositivos no fueron los únicos objetos que desaparecieron después de la fiesta. El conductor también contó que Lali había regresado a su casa sin un accesorio para la cabeza que había preparado especialmente para la boda. Al día siguiente, la cantante no encontraba el tocado y se preguntaba dónde podía estar. Después de revisar un video del festejo, Rosemblat descubrió que el accesorio había terminado en poder de Ian Ayesa, otro de los invitados.

Ayesa explicó que lo había encontrado cuando se retiraba de la celebración y que decidió avisarle al productor a través de un mensaje enviado a las cinco y media de la mañana. Al leer el mensaje en el programa, Rosemblat contó entre risas que el texto decía que tenía el objeto que Lali se había puesto en la cabeza. El productor había prometido devolverlo el martes y finalmente lo llevó al estudio.

Fin de la boda entre risas y anécdotas

Reconoció que había visto el tocado tirado en un rincón y que decidió llevárselo como un pequeño recuerdo de la noche. La anécdota generó muchas risas entre los panelistas, que coincidieron en que una boda con tantos detalles curiosos siempre deja historias para contar durante meses. Así, entre cámaras perdidas, invitados distraídos y un casco que apareció gracias a un video, el casamiento de la pareja sumó una nueva historia para el recuerdo.